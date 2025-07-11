الروبوت «آيدا»: لا أنوي إقصاء الرسامين البشر

كشفت الروبوت «آيدا» هذا الأسبوع، وهي رسامة بمظهر امرأة، عن رسم جديد يظهر الملك تشارلز الثالث مبتسماً. وأكّدت الروبوت أن لا نيّة لديها لـ«تحلّ محل» البشر. وفي أواخر العام الفائت، بيعت لوحة من إنجاز «آيدا» تُصوّر عالم الرياضيات الانجليزي الشهير آلان تورينغ، لقاء مليون دولار.

وكانت هذه أول مرة يُباع فيها عمل لروبوت على هيئة إنسان بمزاد. وتقول لوكالة فرانس برس في البعثة الدبلوماسية البريطانية، حيث ستُعرض اللوحة الجديدة للملك تشارلز: «تكمن قيمة فنّي في أنه يُحفّز نقاشاتٍ تستكشف الأبعاد الأخلاقية للتقنيات الجديدة».

وتصف «آيدا» أساليبها ومصادر إلهامها، وتقول: «عندما أُنجز عملاً فنّياً، أبدأ بفكرة أو مفهوم أريد استكشافه، ثم أفكر في الهدف من العمل. وما الفكرة التي سيعبّر عنها؟». وتضيف: «لا أعتقد أن الذكاء الاصطناعي أو أعمالي الفنية ستحل محل الفنانين البشر».