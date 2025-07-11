«الشارقة للكتاب» تستعرض تجربة الإمارة في قطاع المكتبات

حققت هيئة الشارقة للكتاب، خلال مشاركتها في مؤتمر جمعية المكتبات الأمريكية (ALA)، أكبر تجمع تجاري للمكتبات في العالم، سلسلة من النتائج النوعية التي تعزز حضور الشارقة الدولي في قطاع المكتبات، شملت الترويج لمؤتمرات المكتبات الدولية التي تنظمهما الهيئة في نوفمبر المقبل، والتفاهم على مشاريع جديدة في مجال كتب الأطفال، إلى جانب توسيع آفاق التعاون في قواعد البيانات والتدريب المهني، وبحث حلول تقنية مبتكرة تخدم المكتبات في الإمارات والمنطقة.

وضمن أبرز نتائج المشاركة في المؤتمر الذي اختتم فعالياته مؤخراً في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة، عقد وفد الهيئة، برئاسة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، اجتماعاً مع سام هيلميك، رئيسة جمعية المكتبات الأمريكية، جرى خلاله استعراض جهود الهيئة في تنظيم مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات ومؤتمر الشارقة لمكتبات المدارس، ومناقشة فرص التعاون في استقطاب المزيد من الخبراء والمتخصصين، بما يعزز من مكانة المؤتمرين على خريطة الفعاليات الدولية المتخصصة.

وفي تعليق له حول المشاركة، قال أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب: «تأتي مشاركتنا في مؤتمر جمعية المكتبات الأمريكية ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل من الكتاب والمكتبة ركائز ثابتة لمشروع الشارقة الحضاري، وأسس لنهج متكامل يستند إلى المعرفة بوصفها القوة الأسمى في بناء الإنسان والمجتمعات.

ومن هذا المنطلق، نحرص في الهيئة على أن نكون حاضرين بفاعلية في المنصات الدولية الكبرى؛ لعرض تجربة الشارقة، والمشاركة في صياغة مستقبل قطاع المكتبات على أسس من التبادل الثقافي، والشراكات العابرة للحدود، وتكامل الجهود المعرفية».

وأضاف: «نعمل وفق توجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، على تعزيز التعاون الدولي في المجال المعرفي، ولا سيما في قطاع المكتبات، في وقت بات فيه العالم أحوج ما يكون إلى هذا النوع من التعاون».