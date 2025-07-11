مركز أبوظبي للغة العربية.. جهود رائدة تعزز حضور «لغة الضاد»

في إطار جهوده لترسيخ دور اللغة العربية في تعزيز الحوار المثمر والبنّاء بين الثقافات، وإبراز مكانتها بوصفها من أهم لغات التواصل على المستوى العالمي، يعمل مركز أبوظبي للغة العربية انطلاقاً من رؤية إماراتية تؤمن بأن اللغة جسر معرفة، ورسالة سلام تتجاوز الحدود، حيث يشارك المركز في مختلف الفعاليات العالمية لتعزيز حضور «لغة الضاد».

وتنطلق رحلة المشاركات من عاصمة النور باريس، وتحط رحالها في «مهرجان أيام العربية»، الذي يختتم برنامج الأنشطة السنوية للمركز، في احتفالية سنوية تسلط الضوء على جماليات الإرث العربي، تُثري جهود اليونسكو في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وبين المحطتين تتوالى المشاركات بين بلدان العالم وثقافاتها؛ فمن فرنسا إلى اليونان، فالسعودية، وكازاخستان، وإندونيسيا، وألمانيا، واليابان، والكويت، في مشاركات تتعدد طبيعتها بين معارض كتاب دولية، ومؤتمرات في علوم المكتبات والمعلومات، وندوات، وجلسات نقاش تحتفي بجماليات اللغة العربية، امتداداً لجهود المركز الحثيثة في نشر اللغة، وتعميق حضورها على الساحة الدولية، وتعزيز جسور الحوار الخلّاق بين الحضارات.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «إن أعظم ما يمكن أن تقدّمه أي حضارة للعالم قدرتها على فتح نوافذ الحوار، وبناء الجسور بين الشعوب والعطاء ونقل الأثر الطيب، والحوار هو الأداة التي لا غنى عنها لاستمرار هذا النهج.

ومن هنا يحرص مركز أبوظبي للغة العربية على تنويع مشاركاته في الفعاليات العالمية من مؤتمرات وندوات علمية، ومعارض كتاب، ومهرجانات ثقافية وفنية تنظمها جهات بارزة في العالم نتشارك معها الأهداف والرؤية المتعلقة، باعتبار اللغات هي المُعبّر الأصيل عن ثقافات الشعوب وهوياتها، وحاملة رسالة التنوع الثقافي وأداة الحوار الذي يكفل للمجتمعات تحقيق التقدم والتطور».

وفي الـ12 من شهر يوليو الجاري، يمثل مركز أبوظبي للغة العربية بالتعاون مع معهد العالم العربي بباريس، حضورَ اللغة العربية، ضيفَ شرف للنسخة الـ79 من مهرجان أفينيون الدولي، الذي تختتم فعالياته في 26 من شهر يوليو الجاري.

ومن تمثيل حضور اللغة العربية في مهرجان أفينيون الأوروبي، ينتقل مركز أبوظبي للغة العربية ممثلاً كذلك لحضور اللغة العربية في معرض «إكسبو اليابان - أوساكا»، المستمر حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل. وفي اليونان يشارك المركز في المؤتمر الدولي الثاني عشر في علوم المكتبات والمعلومات من 28 حتى 31 يوليو الجاري.