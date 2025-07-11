مخيمات «دبي للثقافة» الصيفية.. تجارب إبداعية ومغامرات شائقة

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن انتهاء تحضيراتها لتنظيم مخيماتها الصيفية السنوية، التي تعقدها خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل، في عدد من أصولها الثقافية والتراثية، بهدف منح الأطفال واليافعين مجموعة من التجارب التعليمية والترفيهية الفريدة، التي تجمع بين الاستكشاف والمعرفة، ضمن بيئة إبداعية قادرة على إلهامهم وتطوير مهاراتهم. ويأتي ذلك في إطار دعم الهيئة لحملة «وجهات دبي» الصيفية، التي أطلقها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وستقام مخيمات متحف الشندغة، ومكتبات دبي العامة، ومركز الجليلة لثقافة الطفل ومتحف الاتحاد على مدار أسبوعين، وستتضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات، التي تمنح الناشئة فرصة خوض مغامرات ثقافية وفنية مختلفة، تسهم في إثراء معارفهم، وفتح الآفاق أمامهم، وهو ما يتماشى مع التزامات «دبي للثقافة» الرامية إلى بناء أجيال مثقفة قادرة على المساهمة في تنمية المجتمع.

ويستضيف متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، مخيم «مغامرة الآثار»، الذي سيقام على مدار أسبوعين، يبدأ الأول من 14 وحتى 18 يوليو الجاري، فيما يقام الثاني خلال الفترة من 21 وحتى 25 من الشهر نفسه، وفيه سيكون الأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 6 سنوات و12 عاماً، على موعد مع رحلة تفاعلية ممتعة في عالم التراث والآثار، ستسهم في تعزيز التفكير التحليلي، وتحفيز روح المغامرة والاكتشاف لديهم.

تراث وابتكار

وتحت شعار «تراث وابتكار» سيطل مخيم مكتبات دبي العامة الصيفي، الذي سيعقد على فترتين، تبدأ الأولى من 14 وحتى 25 يوليو الجاري، بينما تقام الثانية خلال الفترة من 4 وحتى 15 أغسطس المقبل، حيث ستتوزع فعاليات المخيم على مكتبات المنخول، والطوار، والصفا للفنون والتصميم، والراشدية، وأم سقيم، وحتا العامة، إضافة إلى موقعين جديدين، وهما مركز البرشاء المجتمعي ومجلس المزهر، التابعان لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

وسيشهد المخيم الذي ينسجم مع أهداف «عام المجتمع»، تنظيم سلسلة من ورش العمل، التي تُحفز روح الابتكار وترسخ الهوية الوطنية في نفوس الأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و14 عاماً، الذين سيتعرفون خلال المخيم على فن اليولة، وأساليب بناء القوارب التقليدية.

من جهة ثانية، ينظم مركز الجليلة لثقافة الطفل مخيمه الصيفي «عالم من الخيال» على فترتين، تبدأ الأولى خلال الفترة من 7 وحتى 18 يوليو الجاري، بينما تقام الثانية خلال الفترة من 4 وحتى 15 أغسطس، وسيمنح الأطفال ممن تتراوح أعمارهم ما بين 4 سنوات و13 عاماً خلالها تجربة متكاملة، تُسهم في تعزيز قدراتهم التعبيرية والفنية ضمن بيئة داعمة وملهمة.

وسيوفر المخيم الصيفي في متحف الاتحاد، الذي تنظمه الهيئة على مدار أسبوعين، يبدأ الأول من 4 وحتى 8 أغسطس المقبل، بينما يقام الثاني من 11 وحتى 15 من الشهر نفسه، مساحة إبداعية واسعة للأطفال من عمر 8 سنوات فما فوق.

وسيتمكن المشاركون خلاله من التعرف على حكاية تأسيس الدولة وتاريخها وثقافتها، وسيرة الآباء المؤسسين وإرثهم وإنجازاتهم الملهمة، كما سيخوضون، طوال فترة المخيم، الذي يُنظم تحت شعار «المرشد الثقافي المعتمد»، رحلة ثرية بالمعرفة والأنشطة المتنوعة.