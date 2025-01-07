37 مبدعاً إماراتياً وأفريقياً في مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي

يجمع مهرجان الشارقة الأول للأدب الأفريقي نخبة من أعلام الفكر والثقافة، من بينهم وولي سوينكا، وعبد الرزاق قرنح، الحائزان جائزة نوبل للآداب، حيث يستضيف 37 مبدعاً إماراتياً وأفريقياً من أدباء وكتّاب وروائيين، منهم 30 أديباً أفريقياً من 10 دول؛ إذ يشكل المهرجان، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في المدينة الجامعية بالشارقة، خلال الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري، منصة للاحتفاء بالتراث الإبداعي الأفريقي، وتعزيز التبادل الثقافي بين أفريقيا والعالم العربي، عبر حوارات تفاعلية، تسلط الضوء على عمق الأدب الأفريقي وتنوعه.

ويشهد مهرجان الشارقة الأول للأدب الأفريقي مشاركة مجموعة من الأدباء والكتاب الإماراتيين، الذين يمثلون النهضة الأدبية في دولة الإمارات وهم: الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، والدكتورة مريم الهاشمي، المتخصصة في النقد الأدبي، والكاتبة صالحة عبيد، وكل من الشاعرة والكاتبة، شيخة المطيري، والدكتور علي العبدان، والشاعر الإعلامي محمد الحبسي، والكاتبة إيمان اليوسف.

ومن أبرز الأسماء المشاركة في المهرجان المحامية النيجيرية، إيفيوما إسيري، التي أسست مكتبات «ZODML» لتوفير المعرفة للجميع، وأسهمت في تعزيز التعليم وإتاحة القراءة للمجتمعات المحرومة، وتشيكا أونيغوي، الروائية النيجيرية، التي تُرجمت أعمالها إلى عدة لغات، واستكشفت من خلالها العلاقات الإنسانية وقضايا المرأة.

ويستضيف المهرجان من نيجيريا، لولا شونيين، الكاتبة والناشرة صاحبة رواية «الحياة السرية لزوجات بابا سيغي»، ومن زيمبابوي يشارك تنداي هوتشو، أحد أبرز كتاب الخيال العلمي والفانتازيا، الحائز جوائز أدبية مرموقة عن أعماله، التي نُشرت في كبرى المجلات الأدبية.

ويشهد المهرجان مشاركة نيدي أوكورافور، الكاتبة الأمريكية النيجيرية الأصل، التي تصدرت قائمة نيويورك تايمز بأعمالها في الخيال العلمي، والتي حازت جوائز هوغو ونيبولا، وجائزة وولي سوينكا للأدب في أفريقيا عن روايتها الأولى «زهرة باحثة الرياح»، كما تنضم إلى المهرجان وانا أودوبانغ من نيجيريا، التي برزت في مجالات الشعر والأداء الفني، والمعروفة بمشاريعها الإبداعية.

ومن أوغندا تشارك جينيفر ماكومبي، صاحبة الرواية الشهيرة «المرأة الأولى».