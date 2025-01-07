ربع قرن على رحيل الشاعر سلطان العويس

في الرابع من يناير من كل عام، تمر ذكرى رحيل الشاعر سلطان بن علي العويس (1925 ـ 2000)، الذي يعد أحد رواد النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في دولة الإمارات.

ورغم مرور 25 سنة على رحيله لكن لا يزال صداه يتردد في أروقة الثقافة العربية وتأتي هذه الذكرى بطعم مختلف هذا العام، حيث اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 2025، عاماً للاحتفال بالذكرى المئة لمولد سلطان بن علي العويس.

وقد أعدت مؤسسة العويس لهذه المناسبة برنامجاً حافلاً من الفعاليات الفكرية والفنية والموسيقية والسينمائية والإصدارات وغيرها من الأنشطة المتميزة التي ستكون طيلة عام كامل، وقد رصدت المؤسسة ميزانية لهذه السنة ستكون مخصصة للأنشطة النوعية التي ستقام داخل وخارج الإمارات.

وتزامناً مع هذه المناسبة تم الإعلان عن رفع قيمة (جائزة سلطان بن علي العويس الثقافية) إلى 150 ألف دولار لكل حقل من الحقول، وذلك بدءاً من الدورة التاسعة عشرة، ليصبح مجموع الجوائز 750 ألف دولار أمريكي موزعة على الحقول التالية: الشعر، والقصة والرواية والمسرحية، والدراسات الأدبية والنقد، والدراسات الإنسانية والمستقبلية، وجائزة الإنجاز الثقافي والعلمي.

وجاء هذا الاعتماد بعد الاطلاع على ملف الشاعر الإماراتي الذي طرحته اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، في الدورة الـ42 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، (اليونسكو) وتعد هذه المبادرة واحدة من أبرز مبادرات اليونسكو للاحتفال برموز الثقافة الأصيلة حول العالم في شتى مجالات الفكر والمعرفة والعلوم.