«الإمارات للمكتبات» تشارك في «مؤتمر المكتبات الأمريكية»

شاركت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في مؤتمر جمعية المكتبات الأمريكية، الذي عُقد في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُعدّ المؤتمر السنوي الأبرز عالمياً في مجال علوم المكتبات والمعلومات، حيث يجمع اختصاصيي المكتبات، والناشرين، والتقنيين، والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.

وحضر وفد الجمعية فعاليات متنوعة شملت جلسة نقاشية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في المكتبات، وورشة عمل تناولت موضوع الوصول المفتوح للبحوث والمصادر العلمية، إلى جانب زيارة معرض النشر التفاعلي والتعرّف إلى أحدث أنظمة المكتبات الذكية.

وخلال المؤتمر، تفاعل الوفد مع عدد كبير من المتخصصين والخبراء في المجال، حيث ناقش تحديات القطاع، واطّلع على تجارب ناجحة في التحول الرقمي داخل المكتبات، كما أُتيح له عرض بعض الجهود والمبادرات التي تقودها الجمعية في دولة الإمارات، ما عزّز فرص بناء جسور مهنية وشراكات استراتيجية مستقبلية.

وعلى هامش الفعالية، قام الوفد بزيارات ميدانية شملت مكتبة الكونغرس، والأرشيف الوطني الأمريكي، ومكتبة فيلادلفيا العامة، ومكتبة جامعة بنسلفانيا، بهدف التعرف عن قرب إلى الممارسات المتطورة في إدارة وتنمية المكتبات، واستلهام أفكار تطويرية قابلة للتطبيق محليا، إلى جانب تبادل الخبرات مع مؤسسات دولية مرموقة.

وقال سلطان المزروعي، المدير التنفيذي لجمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات: «نحن حريصون على أن نكون حاضرين في المحافل الكبرى التي تُعنى بصناعة المعرفة، ونؤمن أن التواصل مع الخبرات العالمية يفتح آفاقاً جديدة للتطوير.

لقد كانت تجربة ثرية من حيث ما اكتسبناه من معارف وما استطعنا نقله من صورة مشرّفة عن جهود الإمارات في مجال المكتبات والمعلومات».

وأشار السيد حمد الحميري، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العلمية، إلى أن المشاركة في هذا المؤتمر تُعدّ تجربة علمية ثرية، حيث تسهم التجارب والممارسات المطروحة ضمن برنامج المؤتمر في الارتقاء بمجال المكتبات على الصعيد الدولي، وفتح آفاق متنوعة لتبادل المعرفة مع مختلف التخصصات الأكاديمية والبحثية.