زايد المري يكمل المربع الذهبي لبطولة فزاع لليولة

اكتمل عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي للنسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 20 من برنامج الميدان، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وذلك في الحلقة الرابعة من المرحلة الثانية، والتي تميزت بالتفاعل والحضور الجماهيري في القرية التراثية في المرموم.

وحصل زايد أحمد المري من إمارة دبي على بطاقة التأهل الأخيرة إلى المربع الذهبي، بعد تفوقه على سلطان سعيد السويدي من إمارة الفجيرة، بحصول المري على 80 علامة مقابل 30 ذهبت للسويدي، لينضم المري

إلى جانب خالد صالح المنهالي، خليفة سيف الحمر، سعيد علي الشاوي في المربع الذهبي.

انطلق المتنافسان مع عرض اليولة على إيقاع أغنية الميدان لهذا الموسم والتي تحمل عنوان "ضرغام" من كلمات سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان فايز السعيد، وفيه قدما فاصلاً من المهارات المميزة، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة على المدرجات بأعداد متزايدة مع دخول المنافسات مراحل الحسم، ومنح خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذه المسابقة، المري 25 علامة.

وفي سؤال الموروث تمكنا المري والسويدي من الإجابة بشكل صحيح، ليحصلا على 10 علامات.

أما في تحدي السباحة الذي يقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق المري، ليكسب 15 علامة.

وكان الترقب بعد ذلك لتحدي الرماية، حيث انطلق المتنافسان لمسافة 10 متراً على مسرح الميدان لإصابة الأهداف بسلاح السكتون، وفيها تفوق المري أيضًا ليحصل على 15 علامة.

وفي تحدي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن المري من الحصول على علامته.

وفي سباق الهجن الذي أُقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوّق السويدي ليكسب 20 علامة.

تغطية متكاملة

عبّرت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن سعادتها بالجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها برنامج الميدان والذي يعتبر واحد من أهم وأعرق برامج التراث والموروث الشعبي على مستوى المنطقة.

وبهذا الخصوص قالت أواديسيان: نحرص في كل دورة على تقديم تجربة إعلامية مبتكرة، مستفيدين من التقنيات الحديثة لرفع مستوى التغطية وضمان وصول البطولة إلى أكبر شريحة من الجمهور، كما نود أن نشكر جميع شركائنا الإعلاميين الذين ساهموا في التغطية المميزة لهذه البطولة التراثية العريقة، مما يعكس التزامنا المشترك في الحفاظ على مكانتها وعراقتها.

واختتمت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة حديثها بالقول: لدينا أرقام ومؤشرات مميزة جدًا فيما يتعلق بمتابعة البطولة من جميع دول المنطقة وليس فقط في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تمتلك هذه البطولة قاعدة جماهيرية تمتد إلى جميع دول الخليج العربي، وهو الأمر الذي لمسناه من خلال منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى متابعي جمهور الميدان من خلال البث المباشر عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على اليوتيوب، حيث نسخر كل جهودنا لتكون التغطية متكاملة للحدث.

الفنان محمد أحمد ضيف الميدان

حلّ الفنان محمد أحمد ضيفاً على الحلقة الثامنة، وقدم أغنية "كل الحلا" وهو الذي نشأ على الشلّة الإماراتية، ثم انتقل إلى الغناء مركزًا في اختياراته على الكلمات والألحان التراثية الأصيلة.