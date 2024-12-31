قمة المليار متابع تعلن انضمام "IMI" إلى قائمة شركائها الإستراتيجيين

كشفت قمة المليار متابع ، أول قمة متخصصة بتشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، والأكبر من نوعها عالمياً، عن انضمام شركة “IMI”، والتي تمتلك تحت مظلتها مجموعة من العلامات الإعلامية الرائدة التي تحظى بحضور قوي على الساحة الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، شريكا إستراتيجيا للنسخة الثالثة للقمة التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، في “أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل” بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف".

وتجسد الشراكة حرص قمة المليار متابع و “IMI”، على دعم الإبداع ونشر المعرفة، والارتقاء بصناعة المحتوى الهادف، وتمكين صناع المحتوى من تطوير مهاراتهم وفق أحدث المستجدات العالمية، بما يساهم في دعم الابتكار والمبدعين.

وتشمل الشراكة شبكة “IMI”، التي تضم سكاي نيوز عربية، و"ذا ناشيونال"، والعين الإخبارية، وسي إن إن بيزنس عربية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون بين قمة المليار متابع في مجالات إنتاج المحتوى الإعلامي الهادف، واستكشاف آفاق جديدة في استخدام التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المحتوى ودعم أداء صناع المحتوى والمؤثرين.

وقالت رانية المصري الخطيب، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية والتسويق والاتصال في "IMI"، إن قطاع الإعلام يشهد تطوّرات سريعة في ظلّ التطورات التكنولوجية المفصلية والتغيّرات الكبرى في سلوكيات الجمهور، ولذلك، تلتزم "IMI" بمواكبة احتياجات المجتمعات المتغيّرة من خلال تعزيز الابتكار والتميّز في كل ما نقوم به.

وأكدت أن هذا التعاون مع قمة المليار متابع يسهم في تهيئة منصة فريدة لتحسين جودة المحتوى الإعلامي العربي، وتمكين المبدعين من تقديم قصص مؤثرة تصل إلى مختلف الجماهير في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن رؤية المجموعة هي بناء عالم أكثر قرباً، حيث يتعزز التواصل بين الأفراد، وتتلاشى الفجوات التي تفصل بينهم، وتؤمن المجموعة بقوة السرد كوسيلة فعّالة لإلهام العقول وتعزيز التواصل وإثراء الحياة، لافتة إلى أن هذه الشراكة خير دليل على التزام "IMI" برسم مستقبل الإعلام وتمكين الجيل القادم من المبدعين".

وشهدت النسخة الثالثة من قمة المليار متابع عدداً من المحاور والإضافات الثرية ، منها إطلاق جائزة مالية قدرها مليون دولار تُمنح لصانع محتوى يقدم محتوى هادفاً ومبتكراً ويحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمعات.

كما شهدت القمة إطلاق البرنامج الأول من نوعه "الاستثمار مع صناع المحتوى"، والذي يستهدف توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى، لطرحها أمام لجنة تحكيم مكونة من نخبة من كبار المستثمرين والشركات التي تتولى بدورها رعاية الفكرة والاستثمار فيها.