13 مليون زائر لموسم الرياض 2024

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية (GEA)، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أن عدد زوار موسم الرياض 2024، وصل إلى 13 مليون زائر.

وذكر آل الشيخ، أن الموسم الذي انطلق في أكتوبر الماضي، وشهد مؤخرًا افتتاح عدد من المناطق الجاذبة، من بينها "سوق الأولين"، وهي مناطق مجانية تجمع بين الأصالة والإبداع، وتسلط الضوء على التراث السعودي والحرف اليدوية التقليدية، والأكلات الشعبية، إلى جانب منطقة "كورشوفيل" ضمن "بوليفاردوورلد"، التي تقدم تجربة ثلجية للزوار.

ويقدم موسم الرياض مجموعة متنوعة من الفعاليات، مثل نزالات الملاكمة والمصارعة، والحفلات الفنية العالمية، بالإضافة إلى المطاعم والحدائق وتجارب ترفيهية أخرى.