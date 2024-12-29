بطولة فزاع لليولة تواصل تحدياتها القوية ترقباً لاكتمال "المربع الذهبي"

ارتفعت حدة المنافسة بالتحديات القوية مع ترقب لهوية آخر المتأهلين إلى "المربع الذهبي" من النسخة الـ 24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ 20 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بعد ليلة مميزة أضاءت "المرموم" بأجمل صور التنافس بمهارات التراث الشعبي.

جاء ذلك في الحلقة الثالثة من المرحلة الثانية، والتي شهدت حصول سعيد علي الشاوي من إمارة عجمان على ثالث بطاقات التأهل إلى "المربع الذهبي" بعد تفوقه على عبد الرحمن عمر الزعابي من إمارة رأس الخيمة، بعدما حقق الشاوي 70 علامة، مقابل 30 لمنافسه، لينضم سعيد علي الشاوي إلى خالد صالح المنهالي، وخليفة سيف الحمر في المربع الذهبي.

وسيكون موعد حسم البطاقة الرابعة يوم الجمعة المقبل "3 يناير" في الحلقة التي تنطلق الساعة التاسعة مساءً على مسرح الميدان في موقعه بالقرية التراثية بنادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، ويقدم حلقات البرنامج راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ويتم بثها بشكل مباشر عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى، وعبر قناة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على اليوتيوب.

وجاءت انطلاقة الحلقة مع اليولة، على إيقاع أغنية الميدان لهذا الموسم والتي تحمل عنوان "ضرغام" من كلمات سعادة عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وغناء الفنان ميحد حمد، وألحان فايز السعيد، وخلالها قدّم المتنافسان عرضاً مميزًا على مسرح الميدان، وسط تفاعل من الجماهير التي تحضر إلى مدرج الميدان بأعداد متزايدة مع ارتفاع حدة التنافس، وقدّم خليفة بن سبعين الذي يقوم بتحكيم هذا التحدي بعض النصائح للمشاركين، ومنح الـ 25 علامة إلى سعيد علي الشاوي.

وفي تحدي الموروث تمكن الشاوي من الإجابة بشكل صحيح وحصل على 10 علامات ليوسع الفارق مع الزعابي.

وفي تحدي السباحة الذي يقام في وقت سابق في مجمع حمدان الرياضي، تفوق الشاوي أيضًا، ليكسب 15 علامة.

أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، كسب الزعابي الـ 15 علامة.

وفي تحدي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه، الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، تمكّن الزعابي أيضًا من الحصول على علامتها.

وفي سباق الهجن الذي زادت مسافته ليصبح 700 متر وأُقيم على مضمار المرموم بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في نفس موقع البطولة، تفوق الشاوي ليكسب 20 علامة.

تحديات تعكس الثقافة الغنية للدولة

قالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن البطولة تعكس بشكل كبير بيئة دولة الإمارات، وثقافتها الغنية التي تميزت بها على مر العصور، وأكدت أن هذه التحديات تم دراستها بعناية لتكون مزيجاً من التحديات البدنية والذهنية، التي تتطلب مهارات عالية من المشاركين.

وأشارت إلى أن البطولة ليست مجرد بطولة تنافسية، بل تحمل في طياتها هدفًا أعمق يتمثل في غرس القيم الوطنية والاعتزاز بالتراث الإماراتي لدى الأجيال الجديدة. وقالت: "إن التحديات الموجودة في البطولة تعد أداة هامة في بناء جيل متمسك بهويته الوطنية، حيث تسهم في تعزيز الروح الوطنية من خلال التفاعل مع تحديات البطولة التي تنبثق من عمق الموروث الشعبي الإماراتي التي تشكل جزءًا من ثقافة الدولة، وهي أيضًا فرصة لتبادل الخبرات والتعلم من بعضهم البعض، مع تعزيز روح الفريق والتعاون بين اليويلة.

وفي ختام تصريحها، شددت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، على أهمية الدور الذي تلعبه هذه البطولات في تعزيز التواصل بين الأجيال وتعريف الشباب بقيمة التراث الشعبي الإماراتي، ليظل حياً في القلوب والعقول.

الفنان فاضل المزروعي ضيف الحلقة السابعة

حلّ الفنان فاضل المزروعي ضيفاً على الحلقة السابعة، وقدم أغنية "المسافر" وعبّر عن سعادته بالمشاركة، وقال: تسّرني المشاركة في البرامج التي تُعنى بحفظ وصون الموروث الشعبي، ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، يقدّم من خلال برنامج الميدان الصورة الحقيقة لتراث وأبناء الوطن.