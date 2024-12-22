100 طفل يبدعون في مسابقة للخط العربي في دبي

احتضن رواق عوشة بنت حسين الثقافي في دبي، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، مسابقة الحروف الدولية للخط العربي، التي حققت إنجازاً مميزاً بتسجيلها رقماً قياسياً عالمياً عربياً، حيث شارك أكثر من 100 طفل في رسم أسماء وصفات النبي محمد ﷺ، في حدث أقيم تحت رعاية منتدى الشيخ زايد العالمي للسلام.

تم تنظيم المسابقة بالتعاون بين رواق عوشة بنت حسين الثقافي، وفريق «شكراً لعطائك»، ومؤسسة ماس الإعلامية.

أقيم حفل التكريم في رواق عوشة بنت حسين الثقافي في دبي، حيث تسلم فريق «الحروف» جائزة الرقم القياسي العالمي العربي من الفنان الإماراتي القدير عبدالله الجفالي، بحضور أعضاء اللجنة: منير بن محيي الدين، وأنس رمضان، وأحمد ويليل، وشاكر بودوكودي، ومباشر نيليولامثي، وشماس تي بنيفر.

وحصل الفنان جعفر بوليكاتودي، على جائزة خاصة تقديراً لموهبته الاستثنائية في الخط العربي، وهو من أصحاب الهمم، وقد نجح في تقديم لوحات فنية مذهلة، عكست إرادة قوية وإبداعاً ملهماً لكل من حضروا الحفل.

وقال منير بن محيي الدين: «لقد كان الحدث الذي أقيم في رواق عوشة بنت حسين الثقافي، تحت قيادة الدكتورة موزة عبيد غانم غباش المهيري، من أبرز الفعاليات التي لا تنسى، وأنا سعيد للغاية بالنجاح الذي حققناه من خلال هذا الحدث».

وأكد المنظمون أن هذه الفعالية تأتي في إطار تعزيز مكانة اللغة العربية والاحتفاء بجمالياتها الفنية والثقافية، وترسيخها كجزء من الهوية العربية والإسلامية. كما أشاروا إلى أن هذه الجهود تسهم في تشجيع الأجيال الشابة على الإبداع والتعبير الفني باستخدام الخط العربي.