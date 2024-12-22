برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهدت مدينة قرطاج في العاصمة التونسية تونس، انطلاق الدورة التاسعة من مهرجان القيروان للشعر العربي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية في تونس، على مدى 3 أيام بمشاركة شعراء ومثقفين ونقاد تونسيين وعرب من ليبيا والجزائر.

أقيم حفل الافتتاح في بيت الحكمة في مدينة قرطاج، بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، والدكتور خالد كشير، مدير عام المكتبة الوطنية ممثلاً عن وزيرة الشؤون الثقافية التونسية أمينة الصرارفي، وهالة الورتاني مديرة بيت الحكمة، وكوكبة من الأدباء والأكاديميين والمهتمين بالشعر، وسط تغطية إعلامية محلية وعربية.

وبدأ الحفل بافتتاح معرض يضم عدداً من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة وبيت الشعر في القيروان، ومن بينها: مجلة الشارقة الثقافية، ومجلة الرافد، ومجلة القوافي، ومجلة المسرح، وعدداً من الإصدارات الشعرية لشعراء تونسيين.

وانطلقت فعاليات المهرجان بكلمة لمحمد القصير قال فيها: «تجمعنا القيروان اليوم على الكلمة الشعرية المزدانة بالقيم الإنسانية، وسط حفاوةٍ في الاستقبال في كل زيارةٍ إلى الجمهورية التونسية، حيث يتجدّد اللقاء الثقافيُّ في هذا البلد الشقيق الذي يستقبل مبادرات الشارقة الثقافية بترحابٍ كبيرٍ، ما يؤكد على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية، في ظل قيادةٍ رشيدةٍ تؤمن بأهمية التكامل العربي في مختلف المجالات».

وأضاف: «ها نحن اليوم، في رحاب الدورة التاسعة من مهرجان القيروان للشعر العربي، الذي يمثل جانباً مهماً من التعاون القائم بين دائرة الثقافة في الشارقة، ووزارة الثقافة في تونس.

وتابع: «إن وصول المهرجان إلى دورته التاسعة يؤكد الرؤية الثقافية المشتركة التي تعزز حضورها الفعاليات المتواصلة على مدى العام، فقد أراد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإطلاقه مشروع بيوت الشعر، أن يستعيد الشعر العربيُّ حضوره في كلّ أرجاء الوطن العربيّ، فوجّه بإنشاء بيوت الشعر العربيّ في الدول العربية».