وجّه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، بتخصيص منحة مالية بقيمة 2.5 مليون درهم، لاقتناء كتب وإصدارات معرفية وأدبية وعلمية متنوعة من دور النشر المشاركة في «مهرجان العين للكتاب 2026»، الذي يُنظِّمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، حتى 23 نوفمبر الجاري.

وتعكس هذه المكرمة حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعم الحركة الثقافية والمعرفية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وترسيخ مكانة القراءة كركيزة لبناء الإنسان وتمكين الأجيال الجديدة.

كما تسهم في دعم مكتبات منطقة العين ومؤسساتها التعليمية والثقافية، وإثراء مكتبات مدارسها بأحدث الكتب والمراجع بوصفها حواضن للإبداع والبحث العلمي، بما يوفر للطلبة مصادر معرفية متقدمة ضمن بيئة تعليمية محفّزة، باختلاف فئاتهم ومراحلهم الدراسية، فضلاً عن دعم صناعة النشر الإماراتية.

وثمّن معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، التوجيه الكريم لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، حيث قال معاليه: «تُجسِّد هذه المبادرة رؤية القيادة الحكيمة في الاستثمار في بناء العقول، وتكريس الثقافة والمعرفة أولويةً تنمويةً مستدامةً.

وتتحدد قدرة المجتمعات على التقدم بما ترسخه من معرفة، وما تحتضنه من أفكار، وما تتيحه من فرص للأجيال القادمة. وستُسهم هذه المنحة في إثراء المشهد المعرفي، فضلاً عن توطيد الروابط بين المؤسسات الثقافية والتعليمية، بما يعزز دور المعرفة والتعليم في مواصلة مسيرة التنمية في الإمارة.

ومن خلال توسيع نطاق إتاحة الكتب والمصادر التعليمية للطلبة والباحثين وأفراد المجتمع في منطقة العين، نسعى إلى ترسيخ ركائز مجتمع قائم على المعرفة، وتمكين أجيال المستقبل».

ومن جانبه، أعرب الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة ودعمه المتواصل لمهرجان العين للكتاب، وقال:

«تُبرز هذه المنحة إيمان سموّه الراسخ بمكانة الكتاب واللغة العربية ودورهما المحوري في بناء الوعي المجتمعي وصناعة المستقبل، وإن توجيهات سموّه بتزويد مكتبات منطقة العين ومؤسساتها التعليمية بأحدث الإصدارات المشاركة في المهرجان تضاعف من أثره الثقافي والمعرفي، ليمتدّ حضوره إلى المدارس والجامعات، والأُسر طوال العام، ويعمّق صلة الأجيال الجديدة بالكتاب بوصفه منبعاً للمعرفة والابتكار.

كما تدعم المبادرة جهود مركز أبوظبي للغة العربية في تعزيز صناعة النشر والترجمة، بما يمنح الناشرين والمؤلفين حافزاً إضافياً لمواصلة إنتاجاتهم الإبداعية، بما يثري المشهد الثقافي في إمارة أبوظبي».

وتمثّل هذه المنحة الموجّهة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، دعماً لصناعة النشر الإماراتية، وتعزز قدرة الكُتّاب والناشرين الإماراتيين على مواصلة مسيرة التطور، كما تفتح آفاقاً إبداعيةً رحبةً أمام الطلبة عبر تنويع مصادر المعرفة، بما ينمي شغف الأجيال الصاعدة بالقراءة، ويرسخ ارتباطها بالكتاب.