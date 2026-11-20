قدّم عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، محاضرة لطالبات جامعة دبي الطبية حول الموروث والهوية الوطنية، بحضور حشد من الطالبات، يتقدمه عمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، ذلك في لقاء جمع بين الحديث عن القيم التي شكّلت المجتمع الإماراتي، والنظر إلى أدوات المستقبل بوصفها وسيلة جديدة لحفظ هذه القيم والمعارف ونقلها إلى الأجيال.

تناولت المحاضرة عدداً من المحاور المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية، ودور الفرد في محيطه، وأهمية المحافظة على المنظومة الأخلاقية التي نشأ عليها المجتمع الإماراتي، إلى جانب مكانة المرأة ودورها المحوري في تكوين الأسرة وبناء الإنسان.

وخصّص بن دلموك جانباً من حديثه لدور المرأة، مؤكداً أن أثرها في بناء المجتمع يتضاعف من خلال مسؤوليتها داخل الأسرة ودورها في التعليم والعمل وخدمة الناس، مشيراً إلى أن المرأة تبني المجتمع مرتين؛ حين تربي جيلاً داخل بيتها، وحين تسهم بعلمها وعملها في بناء المجتمع من حولها.

وأوضح أن ما تغرسه الأم من قيم في سنوات التربية الأولى يبقى حاضراً في شخصية الأبناء وقراراتهم وعلاقتهم بوطنهم، لافتاً إلى أن قوة المجتمع لا تنفصل عن قوة الأسرة، وأن المرأة كانت على امتداد تاريخ الإمارات حاضرة في حفظ البيت والقيم والروابط الاجتماعية، ثم واصلت هذا الدور اليوم في ميادين العلم والعمل والتنمية.

ركائز

كما تناول مفهوم المسؤولية المجتمعية باعتباره وعياً يتجاوز حدود المسؤوليات الوظيفية أو الشخصية، ويبدأ من إدراك الإنسان لأثره في الآخرين، وأكد أن خدمة المجتمع، واحترام الناس، والإخلاص في العمل، والمحافظة على القيم في المواقف اليومية، هي صور عملية للمواطنة التي تُمارس ولا تكتفي بالشعارات.

وأكد بن دلموك في ختام اللقاء أن الهوية الوطنية لا تقف في مواجهة التطور، بل تمنح الإنسان أساساً ثابتاً ينطلق منه نحو المستقبل، مشيراً إلى أن التحدي الحقيقي يكمن في توظيف التقنيات الحديثة بما يخدم الإنسان ويحفظ ذاكرة المجتمع وقيمه للأجيال القادمة.

التقنية في خدمة الذاكرة

وعقب المحاضرة، نُظمت جولة في مرافق جامعة دبي الطبية والمستشفى التابع لها، اطلع خلالها عبدالله حمدان بن دلموك على الإمكانات الأكاديمية والطبية والتقنيات المتقدمة المستخدمة في التعليم والتدريب، ومن بينها: تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير أساليب التعليم الطبي ورفع كفاءة التدريب.

إذ أشاد بما شاهده خلال الجولة من تكامل بين البيئة الأكاديمية والتطبيق الطبي، وما توفره الجامعة والمستشفى من إمكانات متقدمة تعزز جودة التعليم والتدريب وترتقي بكفاءة المخرجات. كما ثمّن توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم العملية التعليمية والطبية، معتبراً أن الاستثمار في هذه الأدوات يعكس رؤية متقدمة تواكب التحولات المتسارعة في مجالات التعليم والصحة.

تعاون يجمع العلم بالموروث

والتقى عبدالله حمدان بن دلموك خلال الزيارة، المهندس يحيى سعيد بن لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء لجامعة دبي الطبية، حيث جرى بحث عدد من مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين، بما يجمع بين الخبرة الأكاديمية والطبية للجامعة والدور البحثي والتوثيقي الذي يقوم به مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وثمّن بن دلموك ما شاهده من إمكانات أكاديمية وتقنية وطبية متقدمة، مشيداً بالدور الذي يؤديه هذا الصرح الوطني في إعداد الكفاءات وتطوير منظومة التعليم الصحي، وبقدرته على الجمع بين التطور العلمي والاهتمام بالإنسان وخدمة المجتمع.

أسس

من جانبه، قال المهندس يحيى سعيد بن لوتاه: نواصل في جامعة دبي الطبية السير على الرؤية التي وضع أسسها الوالد الحاج سعيد بن لوتاه، رحمه الله، والتي قامت على إعداد الإنسان القادر على خدمة مجتمعه وتحمل مسؤوليته تجاه وطنه. وهذا الإرث هو نهج عمل نحرص على أن يبقى حاضراً في كل ما نقدمه من تعليم وتدريب وخدمة صحية، وأن يتطور مع الزمن من دون أن يفقد جوهره ورسالة مؤسسه.

وأضاف: نثمّن الدور الذي يقوم به مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز حضور الهوية الإماراتية بين الأجيال، ونقدّر لعبدالله حمدان بن دلموك جهوده المتواصلة في تحويل الموروث من مادة محفوظة إلى قيمة حاضرة في وعي أبناء الإمارات وسلوكهم. ونعتز بهذه الزيارة وما تفتحه من آفاق للتعاون في مجالات تجمع المعرفة الحديثة بالإرث الوطني.