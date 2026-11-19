انطلقت، اليوم، فعاليات الدورة الثانية عشرة من معرض «فنون العالم دبي» في مركز دبي التجاري العالمي، إيذاناً بانطلاق أربعة أيام من الاحتفاء بالفن والثقافة والإبداع من مختلف أنحاء العالم.

افتتحت المعرض هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، حيث اطلعت، عقب الافتتاح، على مجموعة من الأجنحة التي تعكس تنوع المواهب الفنية والمشاركات الثقافية في المعرض، من بينها: أجنحة عارضين مقيمين في دولة الإمارات: Al Astad Art Gallery، وهند راشد.

وفاروق عبد الرحيم ضيائي، وأيوب محبي، وJOVI Creative، وArtconcept، وGallery Arabesque، وأليزه غابول.. إلى جانب سالم الحمادي من سلطنة عُمان، وMARVINART من سويسرا، وShrainer Gallery من روسيا، وميريام بصري من فرنسا، وNooreena & Sooraya من موريشيوس، وUchaan Art Gallery من الهند، وكارين هوشر من لبنان، وArt by Samira el Bali وبلال شهال من هولندا، وSACRA وEITEN من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويجمع معرض «فنون العالم دبي»، الذي يُقام تحت شعار «حيث تجتمع فنون العالم»، أكثر من 300 عارض من أكثر من 65 دولة، ويتيح للفنانين المستقلين والناشئين التواصل مع مقتني الأعمال الفنية والمشترين والجمهور الذي يقدّر الفن بمختلف أشكاله.

ومع 10 آلاف عمل فني تشمل الرسم والنحت والتصوير الفوتوغرافي والوسائط المختلطة والفن الرقمي، يقدم المعرض تجربة تناسب جميع الزوار، سواء كانوا يكتشفون فناناً للمرة الأولى، أو يرغبون في اقتناء عمل فني أصلي، أو يستمتعون بالتجارب الإبداعية التي يضمها المعرض.

روح الثقافة الإماراتية

تحضر الثقافة الإماراتية بقوة في دورة هذا العام، حيث يستلهم الفنانون المحليون تراث دولة الإمارات، ويقدمونه برؤى جديدة من خلال الفن المعاصر.

وفي جناح DiarBID Art House، تابع الزوار الفنان الإماراتي زايد الحوسني وهو ينفذ لوحة بالخط العربي أمام الجمهور، ويشارك في المعرض أيضاً الفنانتان منى القبيسي ومريم عيد المزروعي، ضمن المواهب المحلية الأخرى في دورة هذا العام.

ويشكل الحفاظ على تراث دولة الإمارات محوراً أساسياً في الممارسة الفنية للفنانة الإماراتية د. منى بلفقيه، مؤسسة MB Gallery في أبوظبي.

وتضم أعمالها أبواباً قديمة تحمل رسوماً لوجوه رجال ونساء من كبار السن من أبناء الإمارات، إلى جانب عمل فني بأسلوب الكولاج من قصاصات صحف تعود إلى ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، توثق مرحلة قيام الاتحاد. وتتيح أعمالها للزوار فرصة التعرف إلى تاريخ الدولة من خلال الفن.

ومن الأعمال اللافتة أيضاً، منحوتة جمل بالحجم الطبيعي للفنانة اللاتفية ديانا ياودزيمه، التي تشارك مع The Design Gallery من رأس الخيمة.

والمنحوتة مصنوعة بالكامل من مواد معاد تدويرها، من بينها الزجاجات الفارغة والورق، وهي مقاومة للماء، ورافقت الفنانة في فعاليات عدة في مختلف أنحاء الدولة، لتقدم مثالاً طريفاً على تحويل المواد اليومية إلى أعمال فنية.

تنوع

ويضم المعرض أيضاً أعمالاً فنية تعكس ثقافات وأجيالاً مختلفة.ويشارك بابا سيغال في المعرض للمرة الأولى، وهو اسم معروف في عالم الموسيقى الهندية وبوليوود. وعُرف سيغال بشخصيته الحيوية اللافتة، التي نقلها إلى الفنون البصرية، من خلال أعمال جريئة وملونة، تمزج بين ثقافة البوب والفكاهة والتعبير عن الذات.

واختار سيغال معرض «فنون العالم دبي» لظهوره الأول، منجذباً إلى التنوع الثقافي الذي تتميز به المدينة، وهو ما ينعكس بوضوح في أعماله.

وفي مشاركتها الأولى في المعرض، تجمع Shrainer Art Gallery فنانين من روسيا وكازاخستان، وتقدم لوحات زيتية تجريدية ملونة، ورسومات لافتة مستوحاة من النمور، ومنحوتات من البورسلين للفنانة أسيل سارغاسكاييفا، تستكشف من خلالها التباين بين الطاقة الذكورية والأنثوية، لتضيف بُعداً آخر إلى تنوع التعبيرات الفنية المعاصرة في المعرض. كما تعرض الفنانة الكرواتية روسا ترايكوفا أعمالها في الشرق الأوسط للمرة الأولى.

وتستلهم أعمالها التجريدية النابضة بالألوان، المنفذة بالأكريليك، موضوعاتها من عالم الحشرات، وتستكشف من خلالها جمال عالم الحشرات الخفي، وقدرته على التحول. وترى ترايكوفا صلة بين تكويناتها التجريدية والخصائص التعبيرية للخط العربي.

وقالت: «الخط العربي أيضاً فن تجريدي وشاعري. لم أزر مكاناً مثل دبي من قبل، فكل شيء هنا جديد بالنسبة لي، لكنني أشعر بالفعل وكأنني في بيتي».

وفي مشاركتها الخامسة، تعرض سيدة الأعمال والطيارة فرزين ألانا، المقيمة في دبي، لوحات زيتية كبيرة لزهور الأوركيد، ولوحات طبيعة صامتة لزهور ملونة، أنجزتها في مرسمها في نخلة جميرا. ويذهب ريع بيع أعمالها بالكامل إلى الأعمال الخيرية.

وتعكس مشاركة هؤلاء الفنانين تنوع معرض «فنون العالم دبي»، حيث يمكن للزوار اكتشاف تقاليد فنية مختلفة، ولقاء الفنانين الذين أبدعوا الأعمال، واكتشاف أعمال فنية تناسب أذواقهم.

ويستمر معرض «فنون العالم دبي 2026» حتى 22 نوفمبر في مركز دبي التجاري العالمي، في قاعتي زعبيل 2 و3، ويفتح أبوابه يومياً من الساعة 1:00 ظهراً حتى 9:00 مساءً.