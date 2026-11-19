

تشارك في فعاليات معرض «فنون العالم دبي»، في دورته هذا العام، الفنانة التشكيلية والأكاديمية، الدكتورة منى بالفقيه عبر مجموعات فنية تستحضر ذاكرة الإمارات، وتعيد قراءة أرشيفها وتراثها بلغة تشكيلية معاصرة.

بدأت قصة الصحف في تجربة منى بالفقيه من شغفها بجمع المقتنيات القديمة منذ سنوات طويلة، قبل أن تتحول هذه الأوراق إلى عنصر تشكيلي ينبض بالحكاية. لاحظت الفنانة أن الكثير من المقالات والقصاصات الصحفية تبقى محفوظة دون قراءة أو معاينة، فقررت أن تضعها في قلب لوحات فنية كبيرة لتمنحها حضوراً متجدداً أمام الجمهور والمقتنين.

وفي مجموعة «المؤسسين»، توظّف بالفقيه جرائد أصلية تعود فترة نشرها إلى ما بين 1969 و1975، بحيث تحضر القصاصات الأصلية ذاتها داخل كل لوحة كبيرة لتوثق ملامح الإمارة قبل قيام دولة الاتحاد أو في فترة قيامها. وإلى جانب بعض الصحف المحلية، جاءت أغلب القصاصات في هذه المجموعة من مصر، لتنقل انطباعات العالم الخارجي عن دولة ناشئة تتشكل وتكبر أمام الأنظار.

وتلفت الأنظار في هذه الأعمال عبارة وردت في عدد منشور عام 1969 تصف دبي بأنها «البلد الذي يصنع كل شيء من لا شيء»، وهي جملة تفتح أمام المشاهد نافذة للمقارنة بين وصف الماضي وحاضره، وتدعوه إلى التفاعل الحي مع التاريخ بدلاً من الاكتفاء بحفظه بعيداً عن الأنظار.

ذاكرة الحِرف والأبواب

لا تتوقف مشاركة منى بالفقيه عند أرشيف الجرائد، بل تتوزع على مسارات أخرى توثق البيئة والهوية المحلية عبر مجموعات تصون الحرف اليدوية وتستعيد تفاصيل حياة الأجداد والجدات، ومن بينها مجموعة «أهل البر وأهل البحر» (أو نساء البر وأهل البحر)، ذلك لتذكير الأجيال بنقطة البداية وتفاصيل الحياة اليومية مثل ماكينة الخياطة المنزلية.

وهي تستعرض أيضاً مجموعة تعتمد على أبواب قديمة أثرية جرى ترميمها ومعالجتها أولاً، ثم رُسمت عليها بألوان زيتية وجوه مختلفة من الإمارات، لتلتقي فيها متانة الخشب القديم بتنوع الملامح الإنسانية.

من الأكاديمية إلى للفن

تشير منى بالفقيه إلى أنها تمارس الرسم منذ الصغر، بينما جاء تحولها إلى المسار الاحترافي عبر محطات واضحة وخلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية، ركزت بشكل أكبر على التفرغ الفني، معتبرة أن العمل الوظيفي والأكاديمي قد يحد من صفاء المزاج الذي يتطلبه الرسم، وأن الفن يظل مساحة للتنفيس والعودة إلى ما تصنعه اليد مباشرة.