نظمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» جلسة حوارية بعنوان «التعايش في الإمارات: من الاتحاد إلى المجتمع»، سلطت خلالها الضوء على قيم التسامح والتعايش التي قامت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، ودور الاتحاد في ترسيخها وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة. وجاءت الجلسة في إطار احتفاء الهيئة باليوم الدولي للتسامح، وجهودها الرامية إلى تفعيل دور المتاحف بوصفها منصات للحوار ونشر المعرفة بتاريخ الدولة، وتعزيز التلاحم المجتمعي.

استضافت الجلسة، التي عُقدت مساء الاثنين 16 نوفمبر على مسرح متحف الاتحاد، معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، فيما تولى إدارة الحوار الإعلامي حامد بن كَرَم.

وتناول الحوار رؤية الآباء المؤسسين في بناء دولة تقوم على الوحدة والتسامح والاحترام المتبادل، وكيف انتقلت قيم الاتحاد من لحظة التأسيس إلى واقع مجتمعي يعيشه أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها، إلى جانب دور المؤسسات والتعليم والمسؤولية المجتمعية في تعزيز التلاحم والانتماء الوطني، وأهمية الحوار في ترسيخ ثقافة التعايش وتقبّل الاختلاف.

وأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي خلال الجلسة أن التسامح والتعايش جزء أصيل من تكوين شعب الإمارات، وليسا شعاراً صُنع لأغراض تسويقية أو لتحقيق أهداف استراتيجية، بل هما انعكاس لهوية أبناء هذا الوطن وطبيعتهم التي نشأوا عليها. وشهدت الجلسة حضور نخبة من المسؤولين والأكاديميين وطلبة الجامعات والمهتمين.

وفي هذا السياق، قال عبدالله الفلاسي، مدير متحف الاتحاد: «يحتضن متحف الاتحاد ذاكرة تأسيس الدولة، ففي هذا الموقع وُقّعت وثيقة الاتحاد ورُفع علم الإمارات للمرة الأولى، ومن هنا تكتسب هذه الجلسة أهميتها الخاصة، إذ يلتقي الحديث عن التسامح والتعايش بالمكان الذي شهد ولادة هذه القيم في مسيرتنا الوطنية.

ونحرص على أن يبقى المتحف مساحة حية للحوار والتعلم، لا مكاناً لحفظ التاريخ وعرض المقتنيات فحسب».

من جانبه، قال محمد كاظم، مدير إدارة البرامج والفعاليات بقطاع المتاحف والتراث في «دبي للثقافة»: «نعمل على تفعيل متاحف دبي ومواقعها التراثية والأثرية عبر برامج تنطلق من خصوصية كل موقع وقصته، وتربطها بالمناسبات والقضايا التي تهم مجتمعنا اليوم.

ويأتي احتفاؤنا باليوم الدولي للتسامح في متحف الاتحاد ضمن برامج الشهر الوطني، وتمهيداً لعيد الاتحاد الخامس والخمسين، لنؤكد أن قيم الاتحاد ليست ذكرى نستعيدها، بل ممارسة يومية تعزز الوعي بالهوية الوطنية، وترسخ قيم التسامح والتعايش والانتماء».