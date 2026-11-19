تقدم مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية خلال مشاركتها في الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب 2026 للزوار تجربة ثقافية تحتفي بالكتاب بوصفه نافذة للمعرفة، ومساحة لاكتشاف الأفكار، وجسراً يصل الأجيال بالثقافة والإبداع، ومصدراً لشغف المعرفة واستكشاف آفاق جديدة من الفكر والإبداع.

وتتصدّر مشاركة المؤسسة النسخة العربية من كتاب التحرر من الداخل، الإصدار الإنساني الأول للشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان في مجال التنمية الإنسانية.

كما تأخذ المؤسسة زوار المهرجان إلى عالم الطفولة والخيال من خلال مجموعة قصص قيصر باللغتين العربية والإنجليزية، في تجربة قرائية تجمع بين المتعة والمعرفة، وتشجع الأطفال واليافعين على إطلاق خيالهم واكتشاف متعة القراءة.

وتأتي المشاركة امتداداً لرؤية المؤسسة في جعل الثقافة تجربة حية تتجاوز صفحات الكتب، وتصل إلى مختلف أفراد المجتمع، بما يعزز حضور القراءة، ويدعم الحراك الثقافي، ويسهم في صناعة أجيال أكثر وعياً وإبداعاً.