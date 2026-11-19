انطلقت مساء أمس «الأربعاء»، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، ثاني حلقات البث المباشر من الموسم الثاني عشر لبرنامج «أمير الشعراء»، الذي تنظّمه وتنتجه هيئة أبوظبي للتراث، ويُبث عبر قناتي «أبوظبي» و«بينونة».

حضر الحلقة الثانية سعادة عبدالله مبارك المهيري، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة الدكتور سلطان العميمي، المدير التنفيذي لقطاع الشعر والموروث، وسعادة محمد جمعة المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، وعدد من المسؤولين والنخب الثقافية.

واستُهلت الحلقة بعرض مقتطفات من الأمسية الأولى، التي تأهّل فيها الشاعر السوري محمد هاشم ميسّر، والشاعر النيجيري ناصر كَبَرَ بقرار لجنة التحكيم، ثم أُعلنت نتيجة تصويت الجمهور، التي حسمت بطاقة التأهل الثالثة للشاعرة العراقية طيبة جليل، بعدما حصلت على 63 درجة في النتيجة النهائية، مقابل 62 درجة للشاعر المغربي عادل لطفي، باحتساب درجات لجنة التحكيم ونتيجة تصويت الجمهور بواقع 50 % لكل منهما.

وشهدت الحلقة مشاركة أربعة شعراء من لبنان وغامبيا والسعودية وموريتانيا، هم باسلة موسى زعيتر، وعلي أندو، وعلي أحمد بالبيد، ومحمدن عبدالرحمن مولود، وألقوا قصائدهم أمام لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجّو، والدكتور سعد الدين كليب.

وقُبيل إعلان النتائج، شهدت الحلقة فقرة فنية للفنان علي الكيبالي أُدّيت فيها أبيات من شعر عنترة بن شدّاد العبسي على ألحان الربابة.

وأعلنت اللجنة تأهل الشاعر علي أحمد بالبيد بـ45 درجة من 50، والشاعرة باسلة موسى زعيتر بـ39 درجة، بينما حصل كل من الشاعرين علي أندو ومحمدن عبدالرحمن مولود على 38 درجة، وبقيت أمامهما فرصة لتأهل أحدهما مطلع الحلقة المقبلة عبر تصويت الجمهور الذي يستمر أسبوعاً.

ووفق آلية البرنامج في هذه المرحلة، يتأهل إلى المرحلة الثانية الشاعر الذي يحصل على أعلى مجموع بعد إضافة نتيجة تصويت الجمهور إلى الدرجة التي منحتها له لجنة التحكيم، بنسبة 50 % لكل منهما.