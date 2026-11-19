نشرت مجلة «كتاب» في عددها الجديد لشهر نوفمبر 2026، حواراً مع عالِم السرديات المغربي، الدكتور سعيد يقطين، بمناسبه تكريم الشارقة له باختياره «شخصية العام الثقافية» في الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وفي الحوار وصف الدكتور يقطين الشارقة بأنها «عاصمة دائمة للثقافة العربية»، قائلاً: «يكمن مصدر الاعتزاز بهذا التكريم الشارقيّ في بعدين اثنين: أولهما أنه جاء من شارقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وثانيهما أن نوع هذا التكريم مختلف عن كل الجوائز التي حصلت عليها، والتكريمات التي أقيمت لي في المغرب، وبعض الأقطار العربية».

وفي افتتاحية العدد كتب أحمد العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب - رئيس تحرير المجلة، مقالاً بعنوان «مرحباً بمترجمي الجهات»، تناول فيه الندوة الدولية الخامسة لمجلة «كتاب»، التي نظمتها الهيئة تحت عنوان «ترجمة الجهات.. رحلة الأدب العربي إلى لغات العالم»، قائلاً:

إن الندوة تأتي «ضمن مشروع الشارقة الثقافي التنويري القائم على الرؤية البعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، واهتمام سموه بكل السبل التي تعزز حضور الثقافة العربية ولغتها وتاريخها وحضارتها في العالم، إذ يولي الحاكم الحكيم، المؤلف المؤرخ، جلّ عنايته ودعمه ورعايته لتوطيد أواصر الإخاء بين الأُمّة العربية ومختلف الأمم والشعوب».

وأضاف في الافتتاحية أن الندوة الدولية التي نظمتها الهيئة واستمرت يومين، ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، شارك فيها ثمانية باحثين ومترجمين وكتّاب، وهي تمثل «تجسيداً لتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، إذ تحرص سموها دائماً على مدّ جسور الحوار الثقافي، وتمتين علاقات التعاون والشراكة بين الثقافة العربية وثقافات العالم».

ونشرت المجلة التي تصدر شهرياُ عن هيئة الشارقة للكتاب، في عددها الـ 97، موضوعات عن الأدب والنشر والقراءة، من بينها: حواران مع كل من الكاتب المالي ديادي ديمبيلي، والروائي والمعماري محمد رفيع. وتضمن العدد مقالات ودراسات عن الشاعر الفرنسي، ماتيو ميساجييه، والشاعرة الكندية الفائزة بجائزة نوبل في الأدب 2026، آن كارسون، والكاتب الإسباني غابرييل تيليس، المعروف باسمه المستعار تيرسو دي مولينا، والكاتب الألماني برتولت بريشت، كما اشتمل العدد الجديد على مراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والهولندية والفرنسية والإسبانية.

وكتب مدير تحرير مجلة «كتاب»، علي العامري مقالاً في زاويته «رقيم»، تناول فيه الندوة الدولية «ترجمة الجهات»، قائلاً:«يطيب لي أن أنظر إلى الترجمة بوصفها تراسلاً بين اللغات، إذ تتبادل الهبات المكنوزة بينها، وتتبادل رسائل الحبر المضيء، وتتحدث إلى بعضها بعضاً تحت سماء واحدة، وتحت قبة مرقّشة بالنجوم»، مضيفاً، «كما يحلو لي أن أرى الترجمة تشجيراً لأراضي اللغات وفضاءاتها، إذ تنمو لغة في لغة، ويتحول صوت إلى آخر، وتهاجر كلمة لتزهر في لغة أخرى».