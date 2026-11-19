زار معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب 2026، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تحت شعار «واحة الحكايات»، ويستمر حتى 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة 230 عارضاً ودار نشر، وإتاحة أكثر من 110 آلاف عنوان.

وقال معاليه إن لمدينة العين مكانة خاصة في قلوبنا جميعاً، فهي مدينة التاريخ والأصالة والتراث العريق، وواحة للقيم الإماراتية النبيلة التي نفخر بها ونحرص على صونها ونقلها إلى الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن ما تشهده المدينة من تطور وازدهار في مختلف المجالات الثقافية والمعرفية والمجتمعية، مع حفاظها على هويتها الأصيلة وموروثها الحضاري، يجسد مكانتها المتميزة في تاريخ دولة الإمارات ومسيرتها التنموية.

وتفقّد معاليه، خلال جولته، عدداً من الأجنحة ودور النشر والجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية المشاركة في المهرجان، واطّلع على أحدث الإصدارات الفكرية والأدبية والعلمية والتراثية، واستمع إلى شرح حول البرامج والمبادرات التي يقدمها المهرجان، وما تتضمنه من أنشطة تسهم في تعزيز حضور اللغة العربية ونشر ثقافة القراءة والمعرفة بين مختلف شرائح المجتمع.

وشملت جولة معاليه أيضاً زيارة جناح «صندوق الوطن» المشارك في المهرجان، حيث اطّلع على ما يقدمه من برامج وأنشطة ثقافية وتعليمية ومجتمعية تستهدف الأسرة والطفل، وتتيح للأطفال التعرف إلى تاريخ دولة الإمارات وعاداتها وتقاليدها الأصيلة، من خلال تجارب تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه والإبداع، إلى جانب المبادرات التي تسهم في تنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والتراثية.

وأشاد معاليه بالمستوى التنظيمي الرفيع للمهرجان، والجهود التي يبذلها مركز أبوظبي للغة العربية والجهات المشاركة في تقديم تجربة ثقافية ومعرفية متكاملة، تجمع بين الكتاب والفنون والتراث والأنشطة المجتمعية، وتتيح للجمهور من مختلف الفئات العمرية فرصاً متنوعة للتفاعل مع المبدعين والمؤلفين والمؤسسات الثقافية.

قيمة وتطور

وثمّن معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الرعاية الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان لمهرجان العين للكتاب، وجهود سموه المباركة في دعم الحركة الثقافية والمجتمعية في المدينة، وتعزيز مكانتها وجهة رائدة للثقافة والمعرفة والإبداع، مؤكداً أن هذه الرعاية تمثل دعماً مهماً لاستدامة الحراك الثقافي وتوسيع آفاقه، وتعزيز حضور الكتاب والقراءة في حياة المجتمع، بما ينسجم مع ما تتمتع به منطقة العين من إرث تاريخي وحضاري ومكانة متميزة في وجدان المجتمع الإماراتي.

وقال معاليه: «نشعر بسعادة كبيرة لما نشهده من تطور متواصل في مهرجان العين للكتاب، سواء على مستوى تنوع برامجه وفعالياته، أو اتساع قاعدة المشاركين فيه، واجتذابه هذا العدد الكبير من المؤسسات الثقافية والتعليمية والمجتمعية ودور النشر والجهات المعنية بالمعرفة والإبداع، فقد أصبح المهرجان منصة ثقافية ومجتمعية متكاملة، تتجاوز عرض الكتب إلى الاحتفاء بالهوية والتراث والفنون، وتوفير مساحات مهمة للتفاعل بين الكتاب والمبدعين والأطفال والشباب والأسر، وهو ما يعزز مكانته ودوره في إثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات».

مشاركة فاعلة

وأشار معاليه إلى مشاركة «صندوق الوطن» في المهرجان، وقال إنها تأتي انطلاقاً من رسالته الوطنية والمجتمعية في تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية وترسيخ قيمها الأصيلة لدى الأجيال الجديدة، مؤكداً أن بناء الهوية الوطنية يبدأ من الأسرة، وأن الطفل يمثل محوراً أساسياً في جهود الحفاظ على الموروث الوطني واستدامته.

وأضاف معاليه أن جناح الصندوق يقدم برامج وأنشطة ثقافية وتعليمية وتفاعلية تتيح للأطفال التعلم والاكتشاف والإبداع، وتعزز ارتباطهم بتاريخ وطنهم وتراثه، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الأسر للمشاركة في أنشطة مشتركة تسهم في تعزيز الحوار الأسري والتواصل بين الأجيال، وترسيخ الاعتزاز بالانتماء إلى الوطن.

وشدد على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الولاء والانتماء والاعتزاز بالتراث الأصيل لدى الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن الاستثمار في وعي الأطفال والشباب، وتعزيز ارتباطهم بلغتهم العربية وتاريخ وطنهم وموروثهم الحضاري، يمثل ركيزة أساسية في بناء أجيال واعية بهويتها، معتزة بقيمها، قادرة على الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية والتقدم، مؤكداً حرص «صندوق الوطن» على مواصلة إطلاق المبادرات والبرامج النوعية التي تجمع بين المعرفة والإبداع والتفاعل المجتمعي، وتعزز دور الأسرة في صون الهوية الوطنية ونقل قيمها الأصيلة إلى الأجيال القادمة.

وتوجّه الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على رعايته الكريمة لمهرجان العين للكتاب، مؤكداً أن زيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، للمهرجان، وتجوّله بين أجنحته واطّلاعه على أحدث الإصدارات والبرامج الثقافية، تجسّد الدعم الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة للمسيرة الثقافية في إمارة أبوظبي.

وأشار إلى أن المهرجان يمثل ترجمة حيّة لاستراتيجية مركز أبوظبي للغة العربية في ترسيخ الإرث الثقافي في نفوس الأجيال الجديدة، وتحويل المعرفة باللغة إلى تجربة مجتمعية شاملة ومستدامة.

وأضاف أن دورة هذا العام من المهرجان تقدم منظومة برامج متكاملة ومبتكرة تواكب تطلعات المجتمع، وتنسجم مع مستهدفات عام الأسرة، بدءاً من مشاركة 230 عارضاً ودار نشر، وإتاحة أكثر من 110 آلاف عنوان، وصولاً إلى استحداث محاور نوعية جديدة مثل (الشباب والمستقبل) و(صوت العين - بودكاست من أبوظبي).

فضلاً عن مواصلة تقديم المبادرات التراثية والفنية والرياضية والصحية، مثل (ليالي الشعر: الكلمة المغناة) ومبادرة (من عشانا) وتحدي (كل خطوة حكاية)، بما يربط الأجيال الجديدة بجذورها الثقافية، ويعزّز حضور العين بوصفها منارة للإشعاع الحضاري والمعرفي.

ويقدّم مهرجان العين للكتاب في دورته الـ17 تجربة ثقافية ومعرفية متكاملة لزواره، تتوزّع على عدد من المواقع التاريخية والمجتمعية البارزة في منطقة العين، تشمل العين سكوير، وقصر المويجعي، ومجالس أبوظبي في منطقة العين، إلى جانب عدد من المدارس والجامعات، ليشكّل فضاءً تفاعلياً يجمع بين الكتاب والفنون والموسيقى والتكنولوجيا، ويعكس التزام مركز أبوظبي للغة العربية بمواصلة الابتكار وإثراء المشهد الثقافي في دولة الإمارات.