بين عبق شجرة الغاف وعبير الأزهار المحلية، اكتست الضيافة المحلية الإماراتية حُلّة تزهو برونق عصري وعطر بشذى الأصالة الإماراتية، حيث رصدت البيان ملامح تجربة حسّية استمدت حضورها من مفردات الإمارات، عبر مشروع أشرفت عليه الشابتان الإماراتيتان اليازية بن عمر وشريكتها ورود بوخشم، لتستقبلا رواد معرض «نوماد»، الذي أخذ مكانه في مبنى المسافرين 1 بمطار أبوظبي الدولي القديم، بمنتجات عطرية، استندت قدر الإمكان على مزروعات ومستخلصات من مزارع إماراتية، إلى جانب الاشتغال على المنتجات مع كفاءات وطنية، وفرق إبداعية في عدة مراحل مهمة.

تروي الشابتان أن فكرة المنتجات تجاوزت مسمّى «صنع في الإمارات»، عبر توطيد فكرة «تصنيع المنتج كلياً» بشكل محلي، من خلال مواد تعبّر عن الإمارات، ومزروعة محلياً.

ومن بين الروائح المحضرة رائحة شجرة الغاف، وعطور بمزيج البرغموت والياسمين والريحان، ونفحات شمع النحل الطبيعي، مع عناصر كالتمر والسدر والقهوة العربية والصبار والمورينغا المزروعة محلياً، ليفتتح من مجملها ركن «إرث»: نافذةً على الأرض والذاكرة.

وعن التحدّي الذي واجهته الشابتان اليازية وورود في إيجاد مستخلصات محلية بجودة عالية، أشارتا إلى استعانتهما بمهرة إماراتيين، من بينهم عطار متخصص بمدينة رأس الخيمة، تولى مهمة خلط واستخلاص روائح بزيوت محلية بنسبة مئة في المئة، لتنتقلا بعدها من مرحلة تحويل مكونات الضيافة الإماراتية إلى مرحلة تجربة حسّية تُروى من خلال العطر، عبر مجموعة منتجات ومستحضرات عناية بالجسم والشعر، وشموع مستخلصة طبيعياً، وبصناعة محلية.

أضافت اليازية أن المشروع اختبر في السابق تدشين عطر خاص لمعرض «إكسبو» دبي، والخط الحالي يضم شموعاً وموزعات عطرية برائحة شجرة الغاف، وشمع نحل طبيعي من رأس الخيمة، إضافة إلى علب هدايا مخصصة للمعرض الفني المنعقد حالياً، ليتعرف ويتفاعل آلاف الزوار من حول العالم مع منتجات معاد تدويرها، صنعت من سعف «النخلة». في حين أن المنتجات ككل مصممة خصيصاً لتكون بديلاً إماراتياً يضاهي العديد من العلامات التجارية الفندقية، لاستقبال الضيوف بلمسة إماراتية، تعكس جوهر تجربة إقامتهم داخل الدولة.