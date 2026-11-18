تُنظّم هيئة أبوظبي للتراث، مساء غدٍ الخميس، الحفل الإعلامي للموسم الخامس من برنامج «المنكوس»، وذلك على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، حيث تعلن خلال الحفل أسماء المتأهلين الـ18 الذين اختارتهم لجنة التحكيم للمشاركة في حلقات البث المباشر، تمهيداً لانطلاق المنافسة على لقب «فارس المنكوس».

ويأتي الإعلان عن قائمة المتأهلين عقب عرض الحلقتين التسجيليتين للموسم الخامس على قناتي «أبوظبي» و«بينونة»، اللتين وثّقتا مقابلات اختيار المشاركين التي أُجريت خلال شهر أكتوبر الماضي على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، بمشاركة 47 متقدماً من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وسلطنة عُمان، ودولة الكويت، وجمهورية العراق.

واستعرضت الحلقتان مقابلات المتقدمين وتقييمات لجنة التحكيم وملاحظاتها الفنية، حيث أجازت اللجنة 39 مؤدياً، منهم 33 بالإجماع وستة بالأغلبية، قبل اختيار 18 متأهلاً للمشاركة في مرحلة البث المباشر، والتنافس على لقب «فارس المنكوس».

وعلى مدى أربعة مواسم، استضاف مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي منافسات البرنامج، التي جمعت مؤدّين من عدد من دول الخليج العربي، وأسهمت في تعريف الجمهور بخصائص لحن المنكوس وتنوّع أساليب أدائه، بما ينسجم مع أهداف البرنامج في صون الموروث الشعري والفني، وتعزيز الهوية الوطنية، ونشر الفنون التراثية والتعريف بها على نطاق أوسع.

وتواصل الهيئة من خلال تنظيم الموسم الخامس وإنتاجه، جهودها في صون هذا الفن من فنون الموروث الشعبي، واكتشاف أصوات جديدة قادرة على أدائه، ونقل تقاليده إلى الأجيال المقبلة.