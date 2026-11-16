في إطار جهودها الهادفة إلى إثراء المشهد الأدبي المحلي، ونشر ثقافة القراءة لدى أفراد المجتمع، تستضيف هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ضمن مبادرتها «حديث المكتبات» التابعة لمكتبات دبي العامة، الكاتب والفنان التشكيلي المصري وليد طاهر، حيث يسلط الضوء على أدب الطفل وفنون صناعة الكتاب المصور من خلال الحوار والتطبيق. ويأتي ذلك في سياق حرص الهيئة على إبراز التجارب الأدبية والفنية، وتوفير مساحات تسهم في تطوير مهارات أصحاب المواهب وتعزيز تفاعلهم مع الجمهور.



وفي هذا الإطار، تحتضن مكتبة الصفا للفنون والتصميم في 19 نوفمبر الجاري جلسة «هل كتاب الطفل كتاب إجابة أم سؤال؟»، التي سيناقش خلالها وليد طاهر دور الكتابة في تشكيل خيال الطفل، وتشجيعه على طرح الأسئلة والتفكير والاكتشاف. كما ستتناول الجلسة، التي تديرها الكاتبة صباح ديبي، العلاقة بين البعد التربوي والقيمة الأدبية والفنية، وكيف يمكن لعناصر العمل المختلفة أن تمنح الطفل مساحة للتأمل والتساؤل وتكوين رؤيته الخاصة، بما يسهم في تنمية مداركه وتعزيز ارتباطه بالقراءة.



كما ستتضمن أجندة «حديث المكتبات» ورشة «رحلة في تصميم القصة المصورة»، التي سيقدمها طاهر خلال الفترة من 20 وحتى 22 نوفمبر الجاري في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، وسيصحب خلالها المشاركين في رحلة تفاعلية لاستكشاف صناعة الكتاب المصور، مستنداً إلى تجربته في كتاب «البيت الكامل»، لتعريفهم بأساليب السرد ومراحل صياغة الهوية الفنية للعمل، وكيفية تطوير الفكرة وتحويلها إلى رسوم وتكوينات بصرية، وبناء الصفحات والعلاقة بين مكوناتها، إلى جانب الغلاف ودوره في التعبير عن روح العمل وجذب القارئ.

وستجمع الورشة بين الحوار والممارسة، ما يتيح للمشاركين التعرّف إلى رؤية طاهر والتقنيات والأساليب التي يعتمدها في أعماله، وتوظيفها في تطبيقات تساعدهم على صياغة أفكارهم الخاصة، وتعزز فهمهم لتكامل مكونات الكتاب المصور، وتكسبهم مهارات تمكنهم من تحويل رؤاهم إلى كتب متماسكة بصرياً وفنياً.