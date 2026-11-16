«فنون العالم دبي» أربعة أيام في حضرة صنوف الإبداع العالمي

يعود معرض «فنون العالم دبي» في دورته الثانية عشرة، ليجمع أساليب فنية متنوعة من مختلف أنحاء العالم ومواهب ناشئة، من خلال برنامج يضم عروضاً فنية حية وأعمالاً تركيبية تفاعلية وورش عمل إبداعية، خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقالت أسماء الشريف نائب الرئيس المساعد للمعارض في مركز دبي التجاري العالمي: «يجمع معرض «فنون العالم دبي» زواراً تتنوع اهتماماتهم وخبراتهم الفنية، من مقتني الأعمال الفنية والفنانين، إلى العائلات التي ترغب في اكتشاف الفن معاً. ويتيح برنامج هذا العام فرصاً أوسع للزوار للمشاركة والتعلم مباشرة من الفنانين، والتعرف إلى الأفكار والتقنيات التي يستخدمونها في أعمالهم.

ولا تقتصر تجربة المعرض على اكتشاف الأعمال الفنية الأصلية، إذ يمكن للزوار تعلم مهارات جديدة، والمساهمة في إنجاز أعمال فنية مشتركة، ومشاهدة العروض الحية. وتجعل هذه التجارب الفن أكثر تفاعلاً وقرباً من الجمهور، وتعزز التواصل بين الفنانين والزوار».

تميز

تشمل تذاكر المعرض المشاركة في أكثر من 20 ورشة عمل تفاعلية ضمن مساحة «واد استوديو»: ( WAD Studio)، وفقاً لأسبقية الحضور وتوافر الأماكن. وتتنوع الأنشطة بين الخط العربي والتطريز التقليدي وفنون الخزف وتنسيق النباتات داخل أوعية زجاجية.

ومن أبرز الورش تجربة «آرت أوف بريميوري»: ( Art of Perfumery )، التي تقدمها «أرومولوجي»، بإشراف خبير العطور عبد الواسع، حيث يتعرف المشاركون إلى فن صناعة العطور، والأهمية الثقافية للروائح في دولة الإمارات.

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يقدم المعرض أكثر من 40 عرضاً فنياً حياً على المسرح الرئيس، وفي منطقتين مخصصتين للعروض، تتيح للزوار متابعة الفنانين أثناء تنفيذ أعمالهم.

ومن بين هذه العروض «ذي فاينال ساكاند»: ( The Final Second)، حيث يسعى أحد الفنانين إلى إنجاز عمل فني أصلي قبل انتهاء العد التنازلي. وفي عرض آخر، يتابع الزوار رسماً حياً للوحة كبيرة تُجسّد صقّاراً. كما يمكن للجمهور المشاركة في عمل فني مشترك، من خلال إضافة لمساتهم بالألوان إلى فستان أبيض، ليتحول تدريجياً إلى لوحة فنية جماعية على مدار أيام المعرض.

ويضم المعرض 23 عملاً تركيبياً ونشاطاً تفاعلياً، تجمع بين الفن المعاصر والتكنولوجيا والتراث الثقافي.

وتشمل أبرز الأعمال Hubb، وهو مقعد بتصميم فني مستوحى من كلمة «حب» العربية، إلى جانب تجربة تفاعلية بتقنية الواقع الافتراضي، تتيح للزوار استكشاف لوحة فنية أصلية ضمن بيئة رقمية.

وفي تجربة Who Knocks the Door Gets the Answer، يمكن للزوار طرق باب إماراتي تقليدي للحصول على رد مستوحى من الأمثال الشعبية المحلية، إلى جانب تذكار مطبوع يحتفظون به.

وتشمل التجارب الأخرى CubixArt، التي تستخدم مكعبات روبيك لتشكيل لوحات فسيفسائية، وPaint With Light التي تجمع بين الرسم بالضوء والخط العربي، بالإضافة إلى مساحة تتيح للزوار تزيين حقائب صغيرة مرسومة يدوياً والاحتفاظ بها.

الإبداع والتراث الإماراتيان

تخصص «دبي للثقافة»، الشريك الاستراتيجي لمعرض «فنون العالم دبي 2026»، جناحاً لعرض أعمال نحتية لثمانية فنانين إماراتيين ومقيمين في الدولة، إلى جانب ورش عمل تفاعلية يومية، وعروض موسيقية حية، وعروض للخط العربي.

ويتيح الجناح للزوار فرصة لقاء الفنانين والتعرف إلى جوانب من التراث الإماراتي، من خلال مجموعة من الأنشطة، تشمل نسج سعف النخيل وصناعة المداخن الفخارية وتزيين الأواني الفخارية الإماراتية، بالإضافة إلى الخط العربي، وصناعة العطور، والرسم على الخزف.

ويُخصص يوم الأحد 22 نوفمبر للعائلات، مع برنامج من ورش العمل والأنشطة الإبداعية المصممة للأطفال. وتشجع ورش، مثل: «كرييت يور فاني كاريكتر»، الأطفال على تجربة خامات وتقنيات فنية مختلفة، وتصميم أعمالهم الخاصة. كما تشارك مدارس من مختلف أنحاء دولة الإمارات بعرض أعمال طلابها، بما يمنح المواهب الصغيرة فرصة تقديم إبداعاتها ضمن معرض فني دولي.

جلسات حوارية

إلى جانب صالات العرض والأعمال الفنية المعروضة، يستضيف المعرض برنامجاً من الجلسات الحوارية التي تجمع الفنانين والمنسقين الفنيين والمتخصصين في القطاع لمناقشة الفن المعاصر والتغيرات التي يشهدها سوق الفن. وتتناول الجلسات دور المعارض الفنية المتاحة لمختلف شرائح الجمهور في ربط الفنانين بالمشترين، وحضور المرأة في الفن المعاصر، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في مساعدة الفنانين على عرض أعمالهم والوصول إلى جماهير جديدة.

اكتشاف الأعمال

يتيح معرض «فنون العالم دبي» للزوار فرصة اكتشاف الأعمال الفنية الأصلية واقتنائها، من خلال ما يزيد على 10 آلاف عمل فني، تتنوع في أساليبها وخاماتها، وتتراوح أسعارها بين نحو 100 و20 ألف دولار أمريكي. ويمكن للزوار لقاء الفنانين والتعرف إلى أعمالهم، واختيار ما يتناسب مع أذواقهم واهتماماتهم، سواء كانوا يرغبون في اقتناء أول عمل فني لهم، أو إضافة قطع جديدة إلى مجموعاتهم الفنية.

وتسلط منصة PhotoWAD الضوء على فن التصوير الفوتوغرافي، فيما يخصص المعرض جناحاً للفنانين الإماراتيين لإبراز المواهب الإبداعية المحلية.

كما تعود «جائزة الفنان الناشئ» لدعم المواهب الصاعدة، والتعريف بأعمالها أمام جماهير جديدة. ومن خلال هذه الأنشطة والمبادرات، يواصل معرض «فنون العالم دبي» دعم الفنانين والمواهب الناشئة، وإتاحة الفرصة للجمهور لاكتشاف أعمالهم والتواصل معهم.

يذكر أنه يُنظم معرض «فنون العالم دبي 2026»، من قبل مركز دبي التجاري العالمي، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بصفتها الشريك الاستراتيجي، ومجموعة Knightsbridge Group بصفتها الراعي القانوني، وQube Art راعياً لخدمات تأطير الأعمال الفنية وتركيبها، وDiarBID Art House راعياً رسمياً لخدمات دعم الفنانين، وZEEKR الشريك الرسمي في قطاع السيارات، وMESCO الشريك الفني، وAromology شريك التجارب.