اختيار التشكيلي راشد دياب ضمن أفضل 20 فناناً أفريقياً بجائزة الفن الريادي الأفريقي

أعلنت جائزة الفن الريادي الأفريقي (The 2026 Sovereign African Art Prize)، أخيراً، التي تنظمها دولة جنوب أفريقيا عن قائمة مرشحي الجائزة لعام 2026، إذ ضمت القائمة فنانين معاصرين من مختلف أنحاء القارة الأفريقية والشتات الأفريقي، ومن بينهم التشكيلي السوداني العالمي الدكتور راشد دياب، إذ أتى ضمن أفضل 20 فناناً تشكيلياً على مستوى القارة الأفريقية من بين المرشحين للفوز بالجائزة لهذا العام، والذين يمثلون 17 جنسية أفريقية، ممن تم اختيارهم تبعاً لتنوع المناهج الفنية والمواد المستخدمة، والمنظورات الاجتماعية التي تشكل الفن المعاصر في جميع أنحاء القارة.

وضمت القائمة المختصرة التي أعلنت عنها مؤسسة ريادة الفن الأفريقي (SAF)، مجموعة من الفنانين الراسخين والواعدين، من بينهم المصورة الكاميرونية الهولندية إنجيل أيتوندي إيساما، والنحات الجنوب أفريقي كريس سوال، والرسامة والمصممة النيجيرية الإيطالية ديانا إيجايتا، والفنانة الغانية ريتا ماوينا بنسيان وعدد آخر من الفنانين الأفريقيين.

وتسعى المؤسسة من خلال هذه الجائزة السنوية إلى تعزيز حضور الفنانين الأفارقة على الساحة الدولية، ودعم البرامج الخيرية للأطفال المحرومين، حيث تضمن الإعلان عن الجائزة نشر عدد من لوحات وأعمال الفنانين المرشحين ودعوة المهتمين للتبرع لدعم البرامج الخيرية من خلال شراء اللوحات المعروضة لكبار فناني القارة السمراء.

جدير بالذكر أن التشكيلي السوداني الدكتور راشد دياب، سبق له المشاركة بعدد من الفعاليات والمعارض الفنية بدولة الإمارات العربية المتحدة.