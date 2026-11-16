«لم ننتهِ بعد».. رسائل إيجابية وعوالم تأملية بين دفتي كتاب

يجمع كتاب «لم ننتهِ بعد»، للكاتبة السورية فاطمة قوجة، الصادر مؤخراً، عن دار القمة للنشر والتوزيع، بين اتساق وترابط الأفكار ووضوح الطرح وعمق الرسالة في سبيل تنمية قدرات الأفراد على تعزيز آفاق نجاحاتهم، من خلال مدهم بمحتوى إيجابي يصل إلى القارئ بسلاسة، وهو عبارة عن رسائل توعوية تترك أثراً فاعلاً ينعكس على المجتمع بوجه عام، ويدفع القارئ للتأمل والتغيير.

في العموم، يمثل «لم ننتهِ بعد» رسائل تذكّرنا بأن فينا متّسعاً لبداية جديدة، وهو ليس ككل كتابٍ نقرأه، يمرّ بنا ثم يمضي؛ إذ يمنحنا الكلمات التي عجزنا عن قولها.. ويفتح نافذةً يطلّ منها القارئ على نفسه، لا ليحاكمها، بل ليراها بعينٍ أكثر رحمة ووعياً.

يضمّ الكتاب حكايات وأفكاراً يحمل كلٌّ منها معنى ورسالة، وهي تركز على موضوعات الوعي والنضج والصمود والتغيير، وتصل إلى القارئ بسلاسة ووضوح. وربما يلامس بعضها شعوراً خبّأه القارئ طويلاً، بينما تفتح أخرى باباً للتأمل أو تترك فكرةً ترافقه بعد أن يطوي الصفحة. ومع كل كلمة وحكاية، يجد من يتصفح الكتاب مساحةً هادئة يصغي فيها إلى نفسه، ويتأمل ما مرّ به وما يتطلع إليه.

إن الكتاب يتسم بترابط الفكرة ووضوح الطرح وعمق الرسالة، ويقدّم محتوى بناء يهدي القارئ عبراً وقيماً ودروساً نوعية، فيلهمه كيف يعيش بسعادة وإيجابية، بل إنه يرافقه في رحلته، ويدعوه إلى أن يصغي لما يحتاجه قلبه، وأن يمنح نفسه الوقت والمساحة كي يفهم وينمو.

وفي صفحاته، يجد القارئ ما يشبه التذكير اللطيف بأن الطريق لا يكون مستقيماً دائماً، وأن لحظات التردّد والتعب لا تعني أن الإنسان أخفق، أو أن قصته وصلت إلى نهايتها. فلكلّ شخص إيقاعه الخاص في التغيّر، ولكلّ قلب طريقة تكمن في التعافي واكتشاف ما يريده حقاً. فأحياناً تبدأ الخطوة الأولى من كلمةٍ نقرأها، أو فكرةٍ توقظ فينا معنى غاب، أو سؤالٍ يجعلنا ننظر إلى حياتنا من زاويةٍ أكثر هدوءاً.

ويحمل عنوان الكتاب «لم ننتهِ بعد»، رسالةً عميقةً ومطمئنة: ما زال في داخلنا مجالٌ للتعلّم، وللنضج، وللتغيير. إذ ربما تتبدّل أحلامنا، وقد نحتاج إلى إعادة ترتيب أولوياتنا، لكن ذلك لا يعني أن الطريق انتهى؛ فقد تكون بعض النهايات بدايةً لفهمٍ أعمق، واختيارٍ أنضج، وحياةٍ أقرب إلى حقيقتنا.

وفي العموم، يذكرنا الكتاب بأن الرحمة بالنفس ليست ضعفاً، وأن التمهّل ليس تأخّراً، وأن الإنسان يستطيع أن يبدأ من جديد من دون أن ينكر ما مرّ به. فصحيح أن ما عشناه جزء من حكايتنا، لكنه لا يختصرها، وما زال بإمكاننا أن نكتب فصولاً جديدةً بوعي أكبر وقلبٍ أكثر طمأنينة.

«لم ننتهِ بعد» يشكل دعوة رقيقة فحواها ضرورة أن نمنح أنفسنا فرصةً أخرى؛ وأن نتصالح مع ما مضى، ونحسن الإصغاء إلى ما نشعر به، ونمضي نحو التغيير خطوةً خطوة. فربما لا نحتاج دائماً إلى إجاباتٍ كبيرة، بل إلى كلمةٍ حنونة تذكّرنا بأننا ما زلنا هنا، وأن في داخلنا نوراً قادراً على أن يدلّنا على بداية الطريق.