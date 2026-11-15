الجائزة الكبرى تختار «بنغلاديش»

الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، لم يكن متساوياً مع بقية الأيام، كان يوماً فريداً زاخراً بالعديد من عناصر الخصوصية لباقة من المصورين المبدعين المجتهدين، الذين سمعوا إعلان أسمائهم كفائزين في الدورة الخامسة عشرة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، في متحف المستقبل بدبي.

لقد اختبروا تجربة فريدة لن تنسى من تاريخ حياتهم، وتذوقوا طعم «الأخبار السارة» كما ينبغي لها أن تكون.

أمسية تتويج فائزي «الأسرة» كما وصفها الحضور، كانت حدثاً فوتوغرافياً فاخراً رفيع المستوى الفني والثقافي، مع اطلاعهم على نخبة النخبة من الأعمال البصرية، والتفاعل مع معانيها وقصصها، ومعايشة انفعالات الفائزين بها، والحديث معهم بعد الحفل عن القصص والتفاصيل وخصوصية التجربة، كل ذلك كان يحمل زخماً كبيراً من المتعة والتشويق والإلهام أيضاً.

كان مشهد استلام المصور «بينو رحمن» من بنغلاديش للجائزة الكبرى - الأضخم في العالم - استثنائياً بكل معاني الكلمة، لقد عاش معه الجمهور اللحظة بكل تفاصيلها العاطفية والإنسانية المؤثرة، فور ظهور الصورة الفائزة على الشاشة، والتي فرضت السكون التام على قاعة الحدث، وعاش الجميع قصتها وتفاصيلها معه.

ففي 25 نوفمبر 2025، اندلع حريق هائل في «كوريل»، وهي واحدة من أكثر المستوطنات العشوائية اكتظاظاً بالسكان في دكا. انتشرت النيران بسرعة عبر الممرات الضيقة التي تصطف على جانبيها مبانٍ مشيدة من ألواح الصفيح والخيزران والخشب، ما أدى إلى تدمير ما يقرب من 1500 منزل وتشريد الآلاف.

وفي لقطة جوية التقطت في صباح اليوم التالي، نرى أسرة من خمسة أفراد نائمين داخل الجدران الخرسانية التي صمدت وسط حطام منزلهم المحترق، الذي تحيط به ألواح الصفيح والأنقاض المتفحمة، وحولهم بعض المقتنيات القليلة التي أمكن إنقاذها. ومع ضياع منزلهم، تجد الأسرة ملاذها الوحيد في هذه المساحة المتبقية لهم.

فلاش

«جدرانٌ بلا سقف» عنوان لصورة ستصبح حديث العالم

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae