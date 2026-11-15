«الشارقة للكتاب» يرسخ تكامل وسائط النشر ويحمي حقوق الإبداع في عصر الذكاء الاصطناعي



يعد معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة فاعلة لاستكشاف مستقبل النشر وتعزيز وصول المعرفة إلى الجمهور عبر وسائط متعددة، مواكباً التحولات المتسارعة التي تفرضها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير أدوار المعارض الدولية بما يتجاوز عرض الإصدارات واستقطاب القراء، نحو فتح آفاق جديدة للتكامل بين الكتاب الورقي والمنصات الرقمية والحلول التقنية الحديثة.

وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، انسجام هذه التوجهات مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في ترسيخ مكانة معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة ثقافية ومهنية تجمع الناشرين والمؤلفين والمترجمين والقراء وصناع التكنولوجيا وتتيح لهم تبادل الخبرات ومناقشة مستقبل صناعة النشر واستكشاف الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة لتطوير القطاع.

وأوضح أن المتغيرات الرقمية تفرض تحديات جديدة على صناعة الكتاب لا تتعلق بقيمة المحتوى المعرفي والثقافي بقدر ما ترتبط بتطوير وسائل تقديمه والوصول إلى القراء ولا سيما الأجيال الجديدة التي باتت تعتمد على أنماط متنوعة في استهلاك المعرفة؛ لذا تتبنى الشارقة رؤية تجعل الكتاب الورقي والرقمي والصوتي مسارات متكاملة لا بدائل متنافسة، بما يوسع دائرة القراءة ويعزز انتشار المحتوى.

وبيّن العامري أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً مهماً في تطوير صناعة النشر، خاصة في التحرير والترجمة وتطوير المحتوى، غير أن الاستفادة من إمكاناته ترتبط بتوفير ضمانات لحماية الملكية الفكرية وصون خصوصية المخطوطات والمواد الإبداعية.

وفي هذا الإطار، كرمت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، خلال مؤتمر الناشرين الذي سبق انطلاق المعرض، الفائز بمسار «ابتكار» ضمن صندوق الشارقة لاستدامة النشر «انشر»، عن تطوير حل تقني يوظف الذكاء الاصطناعي في تحرير الكتب وترجمتها، مع توفير آليات لحماية حقوق المؤلفين والناشرين والحفاظ على سرية المحتوى ومنع انتقاله إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الخارجية.

وأوضح العامري أن هذه المبادرات تعكس توجهاً نحو توظيف التكنولوجيا لخدمة صناعة النشر عبر الجمع بين كفاءة الإنتاج وجودة المحتوى وحماية الحقوق، بما يضمن استفادة الناشرين من التطورات التقنية دون المساس بالقيمة الإبداعية والفكرية للمؤلفات.

وقال: على صعيد المبادرات العملية، يولي المعرض اهتماماً متزايداً بالكتب الصوتية والتطبيقات الرقمية عبر استضافة شركات متخصصة وتوفير مساحات للتواصل المباشر مع الناشرين، وتبرز هنا الشراكة مع شركة «آراب بوك فيرس» لإنتاج الكتب الصوتية والرقمية ونشرها عبر المنصات المحلية والعالمية، ومساعدة دور النشر على إدارة حقوقها الرقمية وضمان حصولها على عوائدها المستحقة.

كما تتيح الأجنحة والمنصات التقنية المشاركة فرصاً للتعرف إلى حلول مبتكرة في إنتاج المحتوى وتوزيعه واكتشاف الكتب، وتعزيز التعاون بين دور النشر ومطوري التطبيقات والتكنولوجيا لتطوير نماذج الأعمال والوصول إلى أسواق وجمهور جديدين.

وأشار العامري إلى أن مستقبل المعارض الدولية وفق هذه الرؤية يتخطى حجم المشاركة أو عدد الإصدارات إلى بناء علاقة مستدامة بين القارئ والكتاب، وتهيئة بيئة مهنية تدعم الابتكار والشراكات والاستثمارات، مؤكداً مواصلة المعرض تطوير دوره إلى فضاء متكامل يناقش مستقبل المعرفة، ويعزز حضور الكتاب العربي في الأسواق الرقمية والصوتية مع الحفاظ على أصالة الرسالة الثقافية والمعرفية.