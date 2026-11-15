«الشارقة للكتاب» يناقش علاقة الناشئة بالكتابة في عصر التكنولوجيا

ناقشت جلسة «الكاتب والقلم»، ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، علاقة الناشئة بالكتابة في عصر التكنولوجيا، ودور القراءة في اكتشاف المواهب الأدبية، وكيفية تحويل الأفكار والمشاعر والتجارب الشخصية إلى أعمال إبداعية. واستعرض المشاركون في الجلسة تجاربهم في التأليف، وأهمية تشجيع الأجيال الجديدة على التعبير عن أفكارهم بالكتابة، وذلك بحضور جمع من الشباب والطلبة.

وتحدث خلال الجلسة الدكتور راشد آل علي، الكاتب والإعلامي والمستشار الأسري، والأختان ريم عادل الزرعوني، بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في موسمه التاسع، ودانة عادل الزرعوني، بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى الدولة في موسمه العاشر، وأدارها ريم جاسم الحمر، وعبد الله خليل الظهوري.

واستعرض الدكتور راشد آل علي تجربته مع الكتابة، موضحاً أنها بدأت بنشر اقتباسات من كتب الحكماء والفلاسفة على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن ينتقل إلى كتابة أفكاره الخاصة ونشرها، وصولاً إلى إصدار كتابه الأول عام 2016.

وأشار إلى أن التحدي الأكبر، الذي يواجه الكاتب يتمثل في الاستمرار وتطوير تجربته، وتقديم أعمال جديدة تتفوق على إصداراته السابقة، وتستقطب شرائح أوسع من القراء، لافتاً إلى أنه يواجه هذا التحدي مع كل إصدار جديد.

وأوضح آل علي أنه حرص في مؤلفاته على توظيف موضوعات متنوعة، تشمل قصص الجرائم والرعب والأطفال والخواطر، لخدمة مجال اهتمامه الأساسي، وهو تطوير الذات. وبيّن أن تقديم النصائح والتوجيهات من خلال القصص يجعلها أقرب إلى القراء وأكثر تأثيراً فيهم، حتى وإن كانت في أدب الجريمة، مستشهداً بتناوله موضوع الابتزاز الإلكتروني في بعض أعماله القصصية، بهدف توعية القراء بمخاطره وطرق الوقاية منه.

من جانبها أكدت ريم عادل الزرعوني أن الكتابة مهارة يمكن لأي إنسان اكتسابها وتنميتها، انطلاقاً من قدرته على التعبير عن مشاعره وأفكاره وتجاربه الشخصية.

وأوضحت أن امتلاك الإنسان رؤية أو طموحاً أو حلماً يمنحه مادة يمكن تحويلها إلى نص مكتوب، مشيرة إلى أن المواهب والميول تختلف بين الأشخاص، وأن كل فرد يستطيع اكتشاف المجال، الذي يناسبه للتعبير عن نفسه، سواء في الكتابة الأدبية أو غيرها من أشكال التعبير.

بدورها أوضحت دانة عادل الزرعوني أنها آمنت بقوة الكلمة وتأثيرها في حياة الناس، وما يمكن أن تتركه من أثر إيجابي أو سلبي؛ إذ قد تسهم كلمة واحدة في بناء العلاقات أو هدمها، وإشعال الخلافات أو إنهائها، وهو ما ألهمها فكرة روايتها «في مستودع أسرارها».

وأشارت إلى أنها بدأت بتحديد الفكرة الرئيسية للرواية، ثم انتقلت إلى بناء شخصياتها وتطويرها مع تقدمها في كتابة الفصول، وتحدثت دانة عن تأثرها بتجربة شقيقتها ريم في التأليف، موضحة أن قراءة روايتها شجعتها على خوض تجربة الكتابة.