خديجة فهد.. حين ولد «يوم عاد النور» من عتمة الفقد

الشارقة - مريم روباري

تطل الكاتبة خديجة فهد، ذات الاثني عشر عاماً، بثغر باسم وروح بريئة، وهي تحمل بين كفيها ثمرة شغف وُلد من قلب الاشتياق لتخط بداية مشوارها الأدبي وتروي حكاية إبداعها الأول في معرض الشارقة الدولي للكتاب، عبر إصدارها «يوم عاد النور إلى بيتنا»، الذي يعبر عن المحبة العميقة التي جمعتها بوالدها، كما تقول في حديثها إلى «البيان».

إذ بدأت القصة حينما باغتتهما رحلة والدها المفاجئة إلى خارج الدولة، والتي وضعتها في اختبار حقيقي للفقد والشوق.

وجدت خديجة شغفها الأصيل في القراءة والكتابة ملاذاً ومساراً لتفريغ مشاعرها ولإيصال رسالة راقية حول قيمة الأب وبهائه ورفعته. وأكدت الكاتبة الصغيرة أن تلك التجربة قادتها نحو اليقين الراسخ بأن «البنت خليلة أبيها»، موضحة أن الأب يمثل عمود البيت النابض وأساس استقراره، وبغيابه تنكسف أنوار روح البهجة من زوايا المنزل، فتحل الوحشة والعتمة.

لم يكن كتاب خديجة، كما تصف، مجرد كلماتٍ كُتبت على الورق، بل صفحات كأنها مرآة تجسد عمق الحنين واللوعة التي شعرت بها خديجة لفراق دفء أبيها.

السعي نحو الحلم

وختمت خديجة حديثها إلى «البيان»، بتوجيه نصيحة ملهمة لأقرانها من أبناء جيلها، حيث قالت: «لا توقفوا أحلامكم وامضوا خلفها بكل قوة، لتترك أثراً يشبه غيمةً هطلت فأنبتت في الأرض أملاً».

كما دعتهم إلى التمسك بأحلامهم والسعي خلفها بكل عزم وإصرار، وعدم السماح لأي عقبة بأن تقف في طريق طموحاتهم المستقبلية.