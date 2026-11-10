فهد حسين: كثرة الإصدارات لا تعني تطور الرواية الخليجية

أكد الناقد البحريني، الدكتور فهد حسين، أن الزيادة الكبيرة في الإصدارات الروائية الخليجية لا تعكس بالضرورة تطوراً في جودتها الفنية والفكرية، محذراً من أن السعي إلى الشهرة، وضعف الوعي الثقافي لدى بعض الكتّاب، والمجاملات النقدية، تمثل تحديات أمام نضج التجربة الروائية.

وشدد على أن الرواية الجيدة تتطلب معرفة عميقة بموضوعاتها وشخصياتها، وقدرة على تجديد أساليب السرد، لا مجرد امتلاك فكرة قابلة للنشر.

جاء ذلك خلال جلسة «الرواية المعاصرة في الخليج العربي»، ضمن فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، استعرض فيها حسين نشأة السرد الخليجي وتحولاته، وأبرز التحديات التي تواجهه في ظل تزايد الإنتاج الأدبي وانتشار أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتتبع حسين البدايات التاريخية للسرد الخليجي، مشيراً إلى قصة «منيرة» للكويتي خالد الفرج، المنشورة عام 1928 في مجلة «الكويت»، بوصفها أول قصة موثقة في المنطقة، وإلى رواية «التوأمان» للسعودي عبد القدوس الأنصاري، الصادرة عام 1930، باعتبارها أول رواية خليجية.

وأوضح أن نشأة القصة والرواية ارتبطت بانتشار التعليم، والبعثات الدراسية، والتواصل مع المثقفين والمعلمين العرب، إلى جانب الصحافة التي أتاحت نشر النصوص الأدبية، وأسهمت في تشكيل وعي ثقافي جعل الأدب وسيلة لمناقشة قضايا المجتمع.

وأشار إلى أن الإنتاج الروائي الخليجي شهد توسعاً ملحوظاً منذ عام 2000، لكنه رأى أن كثرة الإصدارات تستدعي اهتماماً أكبر بقيمة الأعمال المنشورة، ومدى قدرتها على تقديم معالجات جديدة لقضايا الهوية والاغتراب والعلاقات الإنسانية، بدلاً من إعادة إنتاج موضوعات تناولتها الروايات الأولى.

النقد ليس مجاملة.. والذكاء الاصطناعي يطرح سؤال الأصالة

وانتقد حسين ما وصفه بـ«الجوع نحو الشهرة» لدى بعض الكتّاب، مؤكداً أن معالجة القضايا الاجتماعية والتاريخية تتطلب ثقافة واسعة وفهماً عميقاً للشخصيات والبيئات التي تتناولها الرواية.

كما حذر من المجاملات النقدية التي تحجب مواطن الضعف في الأعمال الأدبية، ومن تغليب بعض دور النشر العائد المادي على الجودة، مشدداً على أن النقد الحقيقي يستند إلى المعرفة والمناهج العلمية، ويساعد الكاتب على تطوير تجربته.

وفي حديثه عن الذكاء الاصطناعي، أشار إلى أن سهولة إنتاج النصوص باستخدام هذه التقنيات تثير تساؤلات حول أصالة الأعمال ومستوى المعرفة والجهد الإبداعي المبذول فيها، خصوصاً عندما تصبح سرعة النشر والانتشار بديلاً عن تطوير المهارات الأدبية.

الرواية العُمانية والتجريب السردي

وأشاد حسين بتوجه عدد من الأعمال الروائية العُمانية إلى إعادة قراءة التاريخ المحلي من زوايا جديدة، تستفيد من المعرفة التاريخية والبيئية والأنثروبولوجية، لافتاً إلى إسهام الكاتبات العُمانيات في تناول تاريخ المجتمع وتحولاته وقضايا المرأة والتعليم.

ودعا الروائيين الخليجيين إلى تطوير تقنياتهم الفنية، ولا سيما بناء الزمن الروائي، وتجاوز السرد الخطي الذي يكتفي بتتبع حياة الشخصية من بدايتها إلى نهايتها، إلى جانب تقديم معالجات مبتكرة للفانتازيا والغرائبية وتوظيف السيرة الذاتية بعيداً عن المباشرة.

وأكد أن استعادة اهتمام القارئ بالأدب المحلي لا تتحقق بمجرد دعوته إلى قراءة إنتاج بلده، بل بتقديم أعمال تستحق القراءة من حيث قيمتها الفنية والفكرية، مشدداً على أن مستقبل الرواية الخليجية يرتبط بقدرة كتّابها على الجمع بين سعة المعرفة وعمق الرؤية والتجديد في أدوات السرد.