الكتابة مواجهة مع الذات ومساحة تعبير عن القضايا الغائبة عن فضاء النقاش

كشفت ثلاث كاتبات إماراتيات خلال جلسة حوارية بعنوان «ما لا نقوله.. نكتبه»، كيف تتحول المشاعر التي يصعب البوح بها إلى أعمال أدبية تلامس حياة القراء، وتدفعهم إلى إعادة النظر في علاقاتهم ومواقفهم. وأكدن أن الكتابة تتجاوز سرد الوقائع إلى فهم الذات والآخرين، وإعادة تشكيل التجارب الإنسانية بالخيال واللغة، بما يمنح القضايا الاجتماعية والنفسية الغائبة عن مساحة النقاش فرصة للتأمل والقراءة من جديد.

وشاركت في الجلسة التي عقدت ضمن فعاليات الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الدكتورة سعاد سلطان الشامسي، وهند راشد البلوشي، وعائشة العاجل، وأدارتها علياء المنصوري. وتناولت الجلسة علاقة الكتابة بالتجارب الشخصية والذاكرة، ومسؤولية الكاتب في معالجة القضايا الحساسة، وكيفية استلهام الشخصيات والحكايات من تفاصيل الحياة اليومية.

وأكدت الدكتورة سعاد الشامسي أن الكتابة عن القضايا الاجتماعية مسؤولية تتطلب من الروائي وعياً وحساسية في التعامل مع التجارب الواقعية، خصوصاً تلك التي تمس حياة الأفراد والأسر، مشيرة إلى أن نجاح العمل الأدبي لا يرتبط بإثارة القضية فحسب، بل بطريقة معالجتها وقدرته على إيصال رسالته دون تشويه أو إساءة.

وأوضحت أن الروايات الاجتماعية تلامس القراء لأنهم يجدون في شخصياتها وأحداثها ما يشبه تجاربهم أو حكايات أشخاص يعرفونهم، مستعرضة رسائل تلقتها من قراء داخل الإمارات وخارجها، أكدوا فيها أن بعض أعمالها عبّرت عن مواقف عاشوها بالفعل، ودفعتهم إلى مراجعة قضايا ظلوا صامتين عنها سنوات طويلة.

وروت أن إحدى القارئات أخبرتها بأنها التزمت الصمت تجاه قضية شخصية لأكثر من عشرين عاماً، قبل أن تجد في إحدى رواياتها ما شجعها على اتخاذ موقف، معتبرة أن مثل هذه التجارب تكشف قدرة الأدب على تجاوز المتعة القرائية إلى إحداث أثر حقيقي في حياة الناس، ومنح صوت لمن يصعب عليهم التعبير عن معاناتهم.

28 طبعة وعامان

وتحدثت الشامسي عن إحدى رواياتها التي وصلت إلى 28 طبعة، موضحة أن التفاعل الواسع معها شجعها على إصدار جزء ثانٍ، لم تكتفِ فيه باستكمال الأحداث، بل استندت إلى تجربة إنسانية واقعية تطلبت نحو عامين من البحث الميداني.

وأشارت إلى أن إعداد الجزء الثاني شمل السفر إلى إحدى الدول، وزيارة السجون، ولقاء شخصية واقعية ارتبطت أحداث الرواية بتجربتها، بهدف فهم الظروف الإنسانية والنفسية المحيطة بالقصة. وأضافت أن هذه الرحلة كشفت لها أبعاداً جديدة للصبر والصمت، وأهمية الاستماع المباشر إلى أصحاب الحكايات لفهم ما لا يستطيع الخيال وحده الإحاطة به.

كما استعرضت تجربتها في كتابة رواية «باركود»، التي قادتها إلى السفر بين دولة الإمارات وسوريا ولبنان والأردن ومصر وسلطنة عُمان، للقاء شخصيات مختلفة والتعرف إلى تجاربها.

ولفتت إلى أن الانتقال بين الحكايات كان مرهقاً نفسياً، إذ كانت تحتاج إلى تجاوز تأثير كل شخصية قبل الانتقال إلى أخرى، ما دفعها أحياناً إلى إعادة كتابة فصول كاملة حتى تصل الفكرة إلى القارئ بالصورة التي تريدها.

الأفكار المفاجئة وانضباط الكتابة

وحول طقوسها الإبداعية، أوضحت الشامسي أن الأفكار الروائية قد تولد في أوقات غير متوقعة، ولذلك تحرص على تدوين ملاحظاتها أينما كانت، سواء في السيارة أو المكتب، مشيرة إلى أن تنقلاتها الطويلة بين أبوظبي ودبي والعين تمنحها أحياناً وقتاً للتفكير وتطوير الأفكار.

وأضافت أنها تعود إلى قراءة الفصل السابق كلما استأنفت العمل على رواية، لاستعادة تسلسل الأحداث والحالة النفسية للشخصيات. وأشارت إلى أن خلفيتها في الهندسة انعكست على أسلوبها في الكتابة من حيث الانضباط والدقة ومراجعة التفاصيل، مؤكدة أنها لا تتعجل نشر أعمالها، وقد تحتفظ برواية مكتملة إذا شعرت بأنها لم تبلغ المستوى الأدبي الذي تطمح إليه.

هند البلوشي.. مشاعر وتجارب

من جانبها، وصفت هند راشد البلوشي الكتابة بأنها مواجهة صريحة مع الذات، تتيح لها فهم مشاعر وتجارب قد يصعب التعبير عنها بالكلام المباشر، موضحة أنها بدأت بكتابة الخواطر في مرحلة المراهقة، دون أن تتوقع أن تصبح روائية.

وأشارت إلى أن أفكار رواياتها قد تنطلق من تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي، أو أغنية، أو موقف إنساني يترك أثراً نفسياً عميقاً، ثم تتطور إلى عمل روائي عندما يثير الموقف سؤالاً يستحق البحث.

وأضافت أن الكتابة ترتبط لديها بالحالة الشعورية، وأن التجارب الحزينة أو المؤلمة قد تدفعها إلى الكتابة بصورة متواصلة، باعتبار النص مساحة للتعبير عما تعجز عن قوله.

وأوضحت أنها تبدأ غالباً من شخصية أو قضية تثير اهتمامها، ثم تتعمق في أبعادها النفسية والاجتماعية، سعياً إلى تقديم شخصيات قريبة من الواقع، يستطيع القارئ التعرف إلى ملامحها في محيطه اليومي.

النرجسية خارج العلاقات العاطفية

وتوقفت البلوشي عند تجربتها في تناول الشخصية النرجسية روائياً، موضحة أن اهتمامها بالموضوع جاء في ظل انتشار النقاشات حول النرجسية على وسائل التواصل الاجتماعي، وما يصاحبها أحياناً من استخدام غير دقيق للمصطلحات النفسية.

وبيّنت أنها سعت إلى توسيع زاوية النظر إلى هذه الشخصية، وعدم اختزال السلوكيات النرجسية في العلاقات العاطفية أو الزوجية، إذ يمكن أن تظهر أيضاً في بيئات العمل والعلاقات الأسرية والصداقات.

وأكدت أن غايتها من الكتابة عن هذه الشخصيات ليست إصدار الأحكام، وإنما دفع القارئ إلى التساؤل عن طبيعة العلاقات الإنسانية، وتأثير بعض السلوكيات في ثقة الفرد بنفسه ونظرته إلى الآخرين. واعتبرت أن الرواية تتيح استكشاف الدوافع النفسية للشخصيات وفهم تعقيداتها بعيداً عن الصور النمطية والتفسيرات السريعة.

ذاكرة البيوت

بدورها، تناولت عائشة العاجل العلاقة بين الأدب والذاكرة، مؤكدة أن الحكايات التي يسمعها الإنسان في طفولته تظل جزءاً من تكوينه الوجداني والثقافي، وتكتسب حياة جديدة عندما يعيد الكاتب صياغتها بلغة أدبية.

واستحضرت صور الأم والجدة والبيت القديم والحوش، بوصفها عناصر راسخة في ذاكرة أجيال نشأت على الحكايات الشفوية والقصص المتوارثة داخل الأسرة، مشيرة إلى أن هذه التفاصيل البسيطة تختزن مشاعر وتجارب مشتركة، وتمنح النصوص الأدبية صلتها العميقة بحياة الناس.

وأوضحت أن الإنسان قد يحمل في داخله تجارب لا يستطيع الإفصاح عنها مباشرة، لكنه يجد في الكتابة فرصة لإعادة اكتشافها وفهمها من زاوية مختلفة، إذ لا يقتصر دور الأدب على تسجيل ما حدث، بل يمتد إلى إعادة النظر في الوقائع وكشف جوانب ربما لم ينتبه إليها أصحابها.

وأكدت العاجل أن لكل إنسان حكاية تستحق أن تُروى، وأن الكاتب يستمد كثيراً من مادته الإبداعية من الإصغاء إلى الآخرين وملاحظة تفاصيل حياتهم، ثم يعيد تشكيل هذه التجارب في نصوص تتجاوز حدود أصحابها لتلامس مشاعر قراء لم يعيشوا الأحداث نفسها.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد أن الكتابة ليست مجرد وسيلة لتوثيق الحكايات، بل فعل إبداعي يساعد على فهم الذات والمجتمع، ويمنح التجارب التي بقيت طويلاً حبيسة الصمت فرصة للظهور، ويفتح أمام القراء مساحة أوسع للحوار والتأمل.