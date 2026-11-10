«الشارقة للمكتبات» يختتم أعماله بالتأكيد على أهمية تطوير الخدمات وتوسيع الشراكات

اختتم مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات أعمال دورته الثالثة عشرة، بالتأكيد على أهمية تعزيز حضور المكتبات في حياة المجتمعات، وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات التعليمية والجهات المحلية، وإشراك المستفيدين والطلبة في تطوير خدماتها.

وشددت جلسات ونقاشات المؤتمر، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب بالتزامن مع الدورة الـ45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، على ضرورة الاستثمار في تأهيل أمناء المكتبات، وتوظيف التقنيات الحديثة والبيانات لتحسين تجربة القراء وقياس أثر المبادرات، وتوسيع التعاون المهني وتبادل الخبرات بين المؤسسات المكتبية، بما يعزز قدرتها على مواكبة التحولات المعرفية والتقنية.

وأكد منصور الحساني، مدير إدارة خدمات النشر في هيئة الشارقة للكتاب، أن المكتبات باقية ما بقيت المعرفة، وأن مسؤولية المؤسسات الثقافية والمعرفية تتمثل في رعاية هذا البقاء بالتطوير والتنمية، وتعزيز حضور المكتبات في المجتمع لتواصل أداء دورها في التعليم والبحث ونشر المعرفة.

وقال: «أكدت جلسات المؤتمر وورش العمل واللقاءات المهنية، على مدى ثلاثة أيام، أن مستقبل المكتبات يرتبط بقدرتها على فهم احتياجات الناس والاستجابة لها، وبما تستثمره في تأهيل كوادرها وتحديث خدماتها وبناء علاقات أوسع مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية. وقد أتاحت الحوارات بين أمناء المكتبات والخبراء الاطلاع على تجارب عملية يمكن الاستفادة منها في تطوير العمل المكتبي».

وأضاف الحساني: «رسخت رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مكانة المكتبات في المشروع الثقافي للإمارة، وأكدت دورها في بناء الإنسان وتوسيع فرص الوصول إلى المعرفة. وانطلاقاً من هذه الرؤية، وبتوجيهات سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، نواصل تطوير برامجنا المهنية وتعزيز شراكاتنا الدولية لتمكين العاملين في المكتبات من تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة».



المكتبات وبناء المجتمعات

وشهد اليوم الختامي للمؤتمر جلسة بعنوان «المكتبات بوصفها بنية أساسية للمجتمع: دور الشراكات والسياسات العامة والقيادة المجتمعية في بناء مجتمعات أقوى»، قدمتها مستورة محمد، مديرة مكتبة سيلانغور العامة في ماليزيا، وتناولت خلالها أهمية الشراكات مع المؤسسات التعليمية والمنظمات المحلية، ودور السياسات العامة والقيادات المجتمعية في تطوير خدمات المكتبات وتعزيز استجابتها لاحتياجات السكان، بما يدعم الوصول إلى المعرفة ويرسخ مساهمة المكتبات في التنمية المجتمعية.

وفي جلسة «من المكتبة إلى مركز للمعرفة: تحويل المكتبة المدرسية من خلال قيادة الطلبة»، استعرضت دانا اخليف، رئيسة أمناء المكتبات في مدرسة الأوائل ثنائية اللغة بالكويت، تجربة تطوير المكتبة المدرسية من خلال مبادرتي «أسبوع المعرفة» و«سفراء المكتبة».

وأوضحت كيف أسهم إشراك الطلبة في تنظيم الأنشطة والمبادرات في زيادة تفاعلهم مع المكتبة، وتحويلها إلى مركز تعليمي نشط يجمع بين الاستفادة من التكنولوجيا والتفاعل الإنساني المباشر.

مقهى المعرفة وتبادل الخبرات

وخصص المؤتمر مساحة للحوار المباشر بين المشاركين من خلال فعالية «مقهى المعرفة»، التي جمعت أمناء المكتبات والخبراء في نقاشات فردية وجماعية حول التحديات المهنية والحلول الممكنة لتطوير العمل المكتبي. وتناولت الحوارات تسعة محاور شملت المشاركة المجتمعية، والمكتبات الرقمية، وتطوير المكتبات المدرسية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات والبحث العلمي، وإدارة المخاطر وأمن المعلومات، ودور أمناء المكتبات في التعليم، والمكتبات الأكاديمية، ومهارات القراءة ومحو الأمية.

وفي جلسة بعنوان «العمل المكتبي الدولي: دروس وتجارب ناجحة ورؤى من حوارات مع أمناء المكتبات»، عرض آلان جاك، مستشار المكتبات ومؤسس «بيوند بوكس» (Beyond Books) في دبي، حصيلة حوارات أجراها على مدى عامين مع أمناء مكتبات مدرسية حائزين جوائز من دول مختلفة، تناولت تجاربهم الناجحة والتحديات المشتركة التي تواجههم.

أما جلسة «تطوير تجربة المكتبة: القراءة الموجّهة والمستقلة باستخدام منصة Destiny Discover»، التي قدمها أحمد ربيعة، أمين مكتبة مدرسة الاتحاد الخاصة في جميرا بدبي، فركزت على تطوير برامج القراءة المدرسية من خلال اختيار الكتب التي تتناسب مع مستويات الطلبة واهتماماتهم، والاستفادة من المنصات الرقمية في دعم التعلم الفردي.

وتضمن اليوم الختامي جلسة لعرض الملصقات المهنية، أتاحت للمشاركين الاطلاع على نماذج من الممارسات والتجارب في قطاع المكتبات، وتبادل الأفكار حول إمكانية الاستفادة منها في مؤسساتهم، فيما اختُتمت أعمال المؤتمر بتوزيع شهادات المشاركة.

وجمعت الدورة الثالثة عشرة من مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات، الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع جمعية المكتبات الأمريكية، خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر في مركز إكسبو الشارقة، 400 من أمناء المكتبات والخبراء والأكاديميين والمتخصصين من 16 دولة، بالتزامن مع فعاليات الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وشمل البرنامج ورشاً تدريبية متخصصة وجلسات مهنية وعروضاً لأفضل الممارسات، إلى جانب لقاءات مباشرة بين أمناء المكتبات والناشرين، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الخدمات المكتبية في مختلف المؤسسات التعليمية والمجتمعية.