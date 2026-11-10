ندوة الثقافة تحتفي بإرث أحمد بن سليم الشعري وتكرم فرسان جائزتها: الدورة الثالثة

كرمت ندوة الثقافة والعلوم في دبي، مساء أمس، كوكبة من الشعراء العرب الفائزين بجائزة الندوة في الشعر العربي، في دورتها الثالثة (دورة الشاعر أحمد بن سليم)، بحضور معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي سعيد محمد الرقباني، وخالد بن أحمد بن سليم، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، وعلي عبيد الهاملي نائب الرئيس أمين عام الجائزة، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وعلي الشريف عضو مجلس الإدارة، ورشاد بوخش رئيس لجنة المسابقات. إضافة إلى نخبة من المثقفين والإعلاميين والمهتمين.

استهل الحفل بافتتاح معرض ضم 50 صورة شخصية للشاعر الراحل أحمد بن سليم، في مراحل عمرية مختلفة، مع شيوخ وحكام ومسؤولين وشعراء، استعرضت فيها مسيرته وحياته وحضوره القوي.

وعقب المعرض بدأت فعاليات التكريم بكلمة ألقاها علي عبيد الهاملي أمين عام الجائزة أكد فيها أن الأمم قد تنسى بعض ما جرى في تاريخها، وقد تتوارى أحداث كثيرة خلف غبار السنين، لكنها نادراً ما تنسى بيتاً من الشعر لامس وجدانها، أو قصيدة اختصرت آلامها وأحلامها، أو شاعراً منح كلماتها حياة أطول من حياته.

وأشار الهاملي إلى أن هذه الدورة تحمل اسم شاعر إماراتي رحل عن دنيانا وبقي شعره شاهداً على حضوره، أحمد بن سلطان بن سليم، الذي يحتفى به اليوم، تزامناً مع إدراج اسمه ضمن احتفاءات اليونسكو للذكرى السنوية لعامي 2026 و2027.

وقال الهاملي، إن تكريم أحمد بن سلطان بن سليم هو تكريم لذاكرة ثقافية إماراتية غنية، ولجيل أسهم في تشكيل وجدان المكان، وترك لنا من الكلمات ما يساعدنا على فهم ماضينا، وقراءة حاضرنا، والتطلع إلى مستقبلنا. ومن الوفاء لهذا الجيل أن نقرأه، وأن نعيد اكتشافه، وأن نمنح الأجيال الجديدة فرصة التعرف إلى أصواته وتجربته الإنسانية والإبداعية.

وأضاف الهاملي، إن الندوة حين أطلقت جائزتها للشعر العربي، لم تكن تفكر في إضافة جائزة جديدة إلى قائمة الجوائز الثقافية العربية، وإنما كانت تسعى إلى أن تفتح نافذة أخرى يدخل منها الضوء إلى بيت الشعر العربي، وأن تمنح المبدعين فرصة ليقولوا ما لديهم، ويقدموا تجاربهم، ويختبروا قدرتهم على الوصول إلى القلوب والعقول.

وذكر الهاملي أن الجائزة استقبلت في هذه الدورة أكثر من ألف وخمسمئة مشاركة، تمثل أربعاً وأربعين جنسية، وكان من بين المشاركين نحو ألف شاعر يخوضون تجربتهم الأولى مع الجائزة. وتابع: هذه الأرقام، على أهميتها، ليست مجرد بيانات إحصائية نعلنها في مناسبة احتفالية؛ بل إنها رسائل محبة وثقة وصلت إلينا من شعراء يؤمنون بأن للكلمة مكاناً، وللإبداع قيمة، وللشعر مستقبلاً يستحق أن نعمل من أجله.

وجاءت المشاركات من أجيال وتجارب ومدارس شعرية مختلفة، فالتقى الشعر العمودي بشعر التفعيلة وقصيدة النثر تحت سقف واحد، دون أن يلغي أحدها الآخر، ودون أن يحتكر شكل واحد حق التعبير عن الإنسان. فالشعر الحقيقي لا تقرره الأوزان وحدها، ولا تصنعه الأشكال وحدها، وإنما تصنعه تلك اللحظة النادرة التي تتحول فيها الكلمات إلى حياة، وتصبح فيها القصيدة أوسع من الصفحة التي كتبت عليها.

وبين الهاملي أن دولة الإمارات العربية المتحدة، التي جعلت من الثقافة ركناً أصيلاً في مشروعها الحضاري، تدرك أن بناء الإنسان لا يكتمل بالعمران والاقتصاد والتكنولوجيا وحدها، فهناك جانب آخر لا يقل أهمية، هو بناء الوجدان، وتنمية الذائقة، وتعزيز قدرة الإنسان على رؤية الجمال في العالم.

وختم مؤكداً أن الاحتفال ليس بتسعة فائزين فقط، وإنما بأكثر من ألف وخمسمئة حلم شعري، وبأصوات عربية ما زالت تؤمن بأن القصيدة قادرة على أن تقول ما تعجز عنه خطابات كثيرة.

«قراءات»

وبعد الكلمة، بدأت فعاليات الندوة الثقافية «قراءات نقدية في شعر أحمد بن سليم» أدارتها الشاعرة شيخة المطيري.

وشارك في الندوة د. حمدة إبراهيم العوضي أستاذة الأدب والنقد في جامعة الشارقة، وتناولت تجربة الشاعر أحمد بن سلطان بن سليّم الفلاسي، مضيئة على ما يتيحه شعره من إمكانات للكشف عن طبيعة العلاقة بين الشاعر ووطنه، وعن الكيفية التي تتحول بها مفردات المكان والتاريخ والتراث إلى مكونات أساسية في بناء الخطاب الشعري، فالوطن في شعره لا يظهر باعتباره خلفية محايدة للأحداث، وإنما يتجسد في صورة فضاء حيّ تتقاطع فيه الذاكرة الفردية مع الذاكرة الجمعية، وتتداخل فيه التجربة الذاتية مع التجربة الوطنية.

وأوضحت أن قراءة شعر أحمد بن سليّم من هذه الزاوية تتيح الوقوف على مجموعة من القيم التي تتصل بالانتماء إلى الأرض، والاعتزاز بالهوية، والوفاء للماضي، والارتباط بالقيادة والمجتمع، واستشراف المستقبل، وهي قيم تتجاوز حدود التعبير العاطفي لتصبح جزءاً من رؤية الشاعر للوجود والإنسان والمكان.

وأكدت العوضي أن دراسة شعر أحمد بن سلطان بن سليّم الفلاسي تكتسب أهمية خاصة؛ لأنها تتيح الوقوف على الكيفية التي تتداخل بها الذات والمكان والوطن والتراث في بناء التجربة الشعرية. فالشاعر حين يستحضر المكان يستحضر معه ذاكرته، وحين يستدعي الذاكرة يستدعي تاريخ الجماعة، وحين يستحضر التاريخ يعبّر عن هوية تتجاوز الفرد لتصل إلى المجتمع والوطن.

وختمت بأن الدراسة تتناول أربعة محاور رئيسة؛ أولها المكان بوصفه ذاكرة وهوية عند الشاعر، والثاني دراسة صورة الإمارات في شعر ابن سليّم، للكشف عن ملامح الوطن كما تتجلى في القصيدة، وما يرتبط بها من صور الفخر والاعتزاز والنهضة والذاكرة.

والثالث يركز على القيم الوطنية والولاء والانتماء. والرابع يعنى بدراسة الهم العربي والأخوي؛ للكشف عن دور قيمة الانتماء العربي والإيمان بأهمية الأخوة والتماسك في حياة الفرد والجماعة، وترسيخ الإحساس بالاستمرارية والوحدة الوطنية العربية.

وتناولت د. عبير الحوسني مدير قسم الموروث الشعبي والهوية الوطنية بدائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، الإنسان والوجدان والبنية العاطفية في تجربة أحمد بن سليم.

واعتمدت الدراسة مجموعة من المصادر، أبرزها المقالات الصحفية التي نشرتها صحيفتا «البيان» و«الخليج» الإماراتيتان حول سيرة الشاعر وشعره، ومحاضرة المستشار إبراهيم بوملحة، الموسومة بـ«أحمد بن سلطان بن سليم شاعراً وأديباً» (1988م)، وما أورده الدكتور نزار أباظة في دراسته للدكتوراه «الاتجاهات الأساسية للشعر الحديث في دولة الإمارات 1920 - 1990م»، وما كتبه الدكتور يوسف نوفل في كتابه «شعراء دولة الإمارات العربية المتحدة - دراسة وببليوجرافيا»، فضلاً عن النصوص الشعرية المتناثرة في مجلة الكويت القديمة، وغير ذلك الكثير.

وختمت الندوة د. هند عبدالرحمن المشموم، محاضرة في اللغة العربية في كليات التقنية العليا، متحدثة عن دراستها (جماليات القصيدة عن أحمد بن سليم)، حيث تناولت فيها المفردات الشعرية التي استطاع الشاعر أن يوظفها بدلالات فنية جمالية، كما أسهم الشاعر في تصوير المفردة المحلية والبيئية، وربط التجربة الشعرية ومفرداتها اللفظية بالذاكرة الإماراتية.

وخصصت الفقرة الختامية في الأمسية، لتكريم الفائزين في جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي، من قبل معالي محمد المر وخالد بن سليم وبلال البدور. إذ فاز بالمركز الأول في مجال الشعر العمودي الشاعر عبد العزيز شحات عبد العزيز مراجع من مصر، عن قصيدته «تَهَجُّدٌ فِي مِحْرَابِ الْمَعْنَى».

وذهب المركز الثاني إلى الشاعر محمد بن سيف بن حماد العبري من سلطنة عُمان عن قصيدته «احتمالٌ مستعارٌ للسّيرِ»، ونال المركز الثالث الشاعر علي مصطفى لون من نيجيريا عن «لَوْحَةٌ يُراقِصُهَا الضَّوْءُ».

وفي مجال شعر التفعيلة حاز المركز الأول الشاعر علي بن عبد الباقي بن محمد آل قمبر من السعودية، تلاه الشاعر منتصر يوسف محمد أبو عمرة من فلسطين، ومحمد إسماعيل عبدالله سويلم من مصر.

وفي مجال قصيدة النثر ذهب المركز الأول إلى الشاعرة عائشة بناني من المغرب. وتلاها شمس الدين بوكلوة من الجزائر، والشاعر مروان ياسين الديلمي من العراق.