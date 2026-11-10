أسبوع دبي للتصميم يرسخ مكانته منصة للإبداع والتبادل الثقافي

اختتم أسبوع دبي للتصميم دورته الثانية عشرة، أخيراً، بعد ستة أيام حافلة بالمعارض والتركيبات الفنية والمشاريع الإبداعية والجلسات الحوارية وورش العمل في حي دبي للتصميم.

وقد أُقيمت فعاليات الدورة تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، وبشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، الوجهة الإبداعية التابعة لمجموعة تيكوم، وبدعم من «دبي للثقافة»، بمشاركة أكثر من 1000 مصمم ومبدع وعلامة تجارية من أكثر من 50 دولة.

وقد أثمرت برامج الحدث ونجاحاته، تعزيز مكانته بوصفه منصة لدعم المواهب الإبداعية في المنطقة، وتعزيز التبادل الثقافي على المستوى الدولي، وتوفير المجال لتجمع المصممين والمبدعين بالمتخصصين في القطاع والجمهور، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون، وفتح فرص جديدة أمام المجتمع الإبداعي.

وشهدت الفعاليات زيارة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، التي اطلعت على أبرز المشاركات في أسبوع دبي للتصميم ومعرض داون تاون ديزاين، إلى جانب زيارة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، لمعرض داون تاون ديزاين.

تنوع

وقدم برنامج أسبوع دبي للتصميم أكثر من 40 تركيباً فنياً ومعرضاً ومشروعاً إبداعياً وتجارب تفاعلية، إلى جانب أكثر من 50 ورشة عمل وجلسة إبداعية. وركز برنامج هذا العام على مفهوم التواصل الإنساني، مستكشفاً دور التصميم في تشكيل العلاقات بين الأفراد والأماكن والثقافات، مع اهتمام خاص بالمعارف التقليدية والتجريب في استخدام المواد والممارسات الإبداعية المعاصرة.

ومن أبرز المشاريع التي شهدتها الدورة معرض «بكلمات أخرى» ضمن برنامج أبواب، الذي جمع خمسة أعمال إبداعية جديدة تستكشف اللغة والذاكرة وسبل انتقال المعرفة، ومعرض المصممين الإماراتيين، الذي أُقيم بدعم من «دبي للثقافة» تحت عنوان «إرث الغد»، بمشاركة 30 مبدعاً من المقيمين في دولة الإمارات، وفق مفهوم فني وضعته المعمارية والمصممة الزينة لوتاه التي تولت الإشراف على المعرض؛ إلى جانب مشروع «ثلاث حدائق وغرفة» من تصميم استوديو NAO Architects ضمن برنامج الأشغال المدنية، الذي تناول تأثير العمارة والمواد في تشكيل المساحات العامة المشتركة.

مقاييس وتميز

وقالت ريم نصّور، مؤسسة استوديو NAO Architects: «كانت مشاركتنا في أسبوع دبي للتصميم هذا العام تجربة ملهمة بكل المقاييس، وأسعدنا أن نرى كيف تفاعل الزوار مع المساحة بطرق مختلفة.

فقد شاهدنا الأطفال يلعبون، واستمعنا إلى زقزقة الطيور، ورأينا الكبار يتوقفون للاستراحة والاستمتاع بالأجواء. ومن الرائع أن نتمكن من ابتكار مساحة ترحب بالجميع، وتتيح لكل شخص أن يجد فيها ما يناسبه».

20 ألفاً

واختتم معرض داون تاون ديزاين، الحدث الرئيسي ضمن أسبوع دبي للتصميم والمعرض الرائد في الشرق الأوسط للتصميم المعاصر والراقي، دورته لعام 2026، بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية ومصمم من أكثر من 35 دولة.

واستقطب المعرض أكثر من 20 ألف زائر، بمشاركة نخبة من دور التصميم العالمية، إلى جانب استوديوهات إقليمية ومصممين مستقلين. وشهد المعرض عروضاً مميزة، من أبرزها Memphis Milano قدمته HMA Living، ومشروع Aquae Mirabiles من دار Buccellati بالتعاون مع الفنان والمصمم لوك إدوارد هول، ومقهى Clicquot Café الذي قدمته Veuve Clicquot بالتعاون مع الفنان ينكا إيلوري.

وأسهم برنامج Trade/Connect في تنظيم 1500 لقاء مهني بين الجهات العارضة والمشاركين في البرنامج، بزيادة بلغت 28% مقارنة بعام 2025، ما أتاح فرصاً لبناء علاقات تجارية جديدة وفتح آفاق للتعاون.

وانعكس الاهتمام المتزايد بالدورة المقبلة في الحجوزات المبكرة لمعرض داون تاون ديزاين 2027، حيث أكدت 75% من الجهات العارضة مشاركتها في الدورة المقبلة.



وفي هذا السياق، قالت مريم رئيسي، المديرة الإدارية لشركة HMA Living by Al Shamsi: «تميّزت دورة هذا العام بمستوى الحوارات المثمرة والاهتمام الحقيقي الذي لمسناه بأعمالنا، كما أتاحت لنا فرصة بناء علاقات جديدة مع معماريين ومصممين وعملاء محتملين. وهذه الفرص القيّمة للتواصل وتبادل الأفكار هي ما يجعل من معرض داون تاون ديزاين منصة مهمة بالنسبة إلينا».

ومن جانبها، قالت ماريا كريستينا بوتشيلاتي، مديرة الاتصالات العالمية لـ(Buccellati): «أتاح لنا معرض داون تاون ديزاين فرصة مهمة للتواصل مع قطاع التصميم المتنامي في المنطقة، والتعريف بالمهارات الحرفية العريقة والإرث الإبداعي اللذين تتميز بهما دار بوتشيلاتي، أمام مجتمع المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والعملاء على حد سواء».

روائع

وإلى جانب المعرض، شمل البرنامج العام لأسبوع دبي للتصميم أكثر من 25 تركيباً فنياً توزعت في أنحاء حي دبي للتصميم، وجلسات حوارية وورش عمل بقيادة مصممين ومبدعين من المنطقة والعالم، فضلاً عن سوق نهاية الأسبوع الذي جمع أكثر من 80 صانعاً وحرفياً وعلامة إبداعية مستقلة.