حور القاسمي تناقش قيادة المؤسسات الثقافية في أوقات الأزمات ضمن «حوارات قطر تُبدِع»

شاركت سمو الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة هيئة الشارقة للمتاحف، رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، في جلسة حوارية مع الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، بعنوان «قيادة المؤسسات الثقافية في أوقات الأزمات»، وذلك ضمن سلسلة «حوارات قطر تُبدِع» التي استضافها متحف قطر الوطني في الدوحة بالتزامن مع أسبوع «قطر تُبدِع».

وناقشت الجلسة التحديات التي تواجه المؤسسات الثقافية والمتاحف، وسبل الحفاظ على ثقة الجمهور، ومواصلة البرامج الثقافية في ظل المتغيرات الراهنة.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لحضور الشارقة في المشهد الثقافي واهتمامها بتطوير العمل المتحفي وتبادل الخبرات والرؤى التي تسهم في صون التراث وتعزيز دور المتاحف في نشر المعرفة.