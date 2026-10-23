بسمة وتحدٍ وأمل يزهر من الإمارات

تؤمن الإمارات، ممثلة بقيادتها وشعبها، أن الإنسان هو القيمة الأسمى.. وأن سعادته ونجاحه في تحديه المصاعب، ركائز ومسلمات أساسية في الحياة.

لذا فإنها لا تدخر جهداً في إطلاق المبادرات واستضافة وتنظيم الفعاليات، التي تنثر البسمة في حياة البشرية وتعزز استدامة صحتها وسلامها وأمنها، وهو ما يتجلى في أحد تجسيداته مع هذه الصورة التي تظهر فيها ممرضة وعازفة كمان وسباحة سابقة في الألعاب البارالمبية من اليابان، تدعى مينامي إيتو، بينما تعزف على الكمان باستخدام ذراعها الاصطناعية، ذلك خلال فعاليات «قمة مستقبل الصحة» في أبوظبي، التي اختتمت مؤخراً. تصوير: إريك أرازاس