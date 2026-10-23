مذكرة تفاهم لتطوير برنامج الشؤون الراهنة في «طيران الإمارات للآداب»

دبي - البيان

وقّعت مؤسسة الإمارات للآداب، الجهة المنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب مذكرة تفاهم مع مؤسسة «فكر»، بهدف التعاون في تطوير برنامج الشؤون الراهنة ضمن فعاليات دورة المهرجان لعام 2027.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، رسّخت مؤسسة «فكر»، مكانته منصة رائدة للحوار المستقل وتبادل الأفكار حول القضايا الإقليمية والعالمية، من خلال الأبحاث والدراسات والمنشورات والبرامج الحوارية المتخصصة في السياسات والشؤون العامة. وتجمع هذه الشراكة بين خبرات المعهد البحثية والفكرية ومعرفته بقضايا المنطقة، وخبرة مؤسسة الإمارات للآداب في تنظيم الفعاليات والبرامج الأدبية والثقافية، بهدف فتح آفاق أوسع للحوار حول أبرز القضايا والتطورات التي يشهدها العالم.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة على وجه الخصوص، يأمل مهرجان طيران الإمارات للآداب 2027 دعوة جمهوره إلى التأمّل في الحاضر والتطلع إلى المستقبل، والعودة إلى الأحداث والتحولات التي أوصلتنا إلى واقعنا اليوم. وستتيح الشراكة مساحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول مجموعة من المواضيع، من بينها الجغرافيا السياسية والتحولات الاجتماعية والثقافة والتكنولوجيا والمستقبل. وقّعت مذكرة التفاهم أحلام بلوكي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب ومديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، ودبي أبو الهول، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لمؤسسة «فكر»، في مقر معهد «فكر» بدبي.

آفاق

وقالت أحلام بلوكي: «نعيش اليوم في عالم تتسارع فيه الأحداث والتغيّرات إلى حد يجعل القضايا التي تشغلنا اليوم تبدو قديمة بعد شهر واحد، فكيف سيكون الحال بعد ستة أشهر؟ وهذا ما يجعل شراكتنا مع مؤسسة «فكر» مهمة ومثيرة للاهتمام؛ فنحن لا نسعى فقط إلى فهم ما يدور حولنا اليوم، بل نطمح إلى استباق النقاشات المقبلة، والتعرف إلى الأسئلة التي بدأت تتشكل، والتطورات التي قد تؤثر في مستقبلنا، والأصوات التي ينبغي أن نمنحها مساحة للمشاركة في هذه الحوارات مع تطورها، ولا أجد شريكاً أفضل من مؤسسة «فكر» ليساعدنا في رسم ملامح هذا البرنامج. ولطالما أعجبت بعمل دبي أبوالهول والأثر الذي أحدثته، وأفخر بهذه الشراكة وبالفرصة التي تتيحها لنا للعمل معاً وتقديم محتوى هادف يواكب ما نعيشه اليوم من تحولات».

وقالت دبي أبو الهول: «يسعدنا التعاون مع مؤسسة الإمارات للآداب في تطوير برنامج الشؤون الراهنة ضمن مهرجان طيران الإمارات للآداب 2027. لطالما آمنّا في مؤسسة فكر بأن الأدب والشؤون الراهنة يجمعهما هدف مشترك، وهو السعي إلى فهم العالم كما هو، لا كما نتمنى أن يكون. وتتيح لنا هذه الشراكة توظيف أبحاث المعهد ورؤيته العالمية ضمن واحدة من أبرز المنصات الثقافية في المنطقة، وإتاحة الفرصة لجمهور المهرجان لفهم القضايا التي تشكل واقعنا، من خلال حوارات تجمع بين العمق الفكري والطرح الواضح الذي يصل إلى مختلف فئات الجمهور. ونفخر بالمساهمة في إعداد برنامج للشؤون الراهنة يعكس أهمية القضايا التي تحتاج إلى النقاش في منطقتنا والعالم، ويفتح المجال أمام حوارات معمّقة حولها». ولن يقتصر التعاون على برنامج الشؤون الراهنة، إذ سيسهم معهد «فكر» أيضاً في دعم برنامج الشباب في المهرجان، من خلال إتاحة فرص لطلبة الجامعات للمشاركة في نقاشات حول واقع اللغة العربية والأدب العربي، إلى جانب موضوعات أخرى تهم الشباب وترتبط بمستقبل المنطقة.

قيمة

وتعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بإتاحة مساحات للحوار البنّاء وتشجيع التفكير النقدي وتعميق فهم التحولات التي تشهدها المنطقة والعالم.

وستقام فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب 2027 في الفترة من 14 إلى 20 أبريل 2027 في فندق إنتركونتيننتال، دبي فيستيفال سيتي، بمشاركة نخبة من أبرز الكتّاب والمفكرين والمتحدثين.