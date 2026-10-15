برنامج ثري لمؤسسة العويس في معرض الشارقة للكتاب

دبي - البيان



تشارك مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ببرنامج فكري حافل في فعاليات الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2026. وتأتي مشاركة المؤسسة تأكيداً لالتزامها برسالتها في إثراء المشهد النقدي، وفتح آفاق الحوار حول قضايا الأدب المعاصر، عبر استضافة نخبة من الباحثين والأكاديميين العرب، وتقديم قراءات معمقة لتحولات الأدب الخليجي في أجناسه المختلفة.

ويستهل برنامج المؤسسة يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، من الساعة 8:30 حتى 9:30 مساءً، في قاعة الفكر، بندوة نقدية بعنوان «الإسهامات العربية في النقد الحديث» يقدمها الناقد والأكاديمي المغربي البارز الدكتور سعيد بنكراد، وتقدم إطلالة بانورامية على واقع النقد الأدبي عربياً، مع عرض وتحليل لمجموعة مختارة من النماذج التطبيقية التي أسهمت في تشكيل الوعي النقدي الحديث.

وفي اليوم الثاني، السبت 7 نوفمبر، من الساعة 6:00 إلى 7:00 مساءً في قاعة الفكر، تنظم المؤسسة ندوة «الرواية المعاصرة في الخليج العربي» يقدمها الناقد البحريني د. فهد حسين، ترصد تطور الرواية الخليجية خلال العقود الثلاثة الماضية، وما حققته من حضور متنامٍ على الساحتين العربية والعالمية، من خلال استقراء أبرز تحولاتها الفنية والموضوعية وإسهاماتها في المشهد الأدبي الراهن.

وتختتم مشاركة مؤسسة العويس يوم الأحد 8 نوفمبر، من الساعة 6:00 إلى 7:00 مساءً في قاعة ملتقى 1، بمحاضرة بعنوان «الشعر المعاصر في الخليج العربي» يقدمها الشاعر والناقد العماني الدكتور مبارك الجابري، ويستعرض فيها تطور الشعر الخليجي منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وما حققه من حضور متميز، مع تسليط الضوء على التحولات الفنية والفكرية في القصيدة المعاصرة وأبرز التحديات النقدية التي تواجهها في ظل تنوع التجارب واتجاهاتها.

يذكر أن الدورة 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب تشهد مشاركة 2673 ناشراً وعارضاً من 124 دولة، مع برنامج حافل يضم 1500 فعالية ثقافية وفنية وإبداعية، وتحل سلطنة عُمان ضيف شرف الدورة بوفد يضم 50 شخصية ثقافية بينهم 41 كاتباً وشاعراً، وبرنامج يضم 15 جلسة ثقافية، إضافة إلى عروض موسيقية وفنية وورش للأطفال.