

أكد باحث من معهد الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية دميتري غولوفين في روسيا، أن العلماء الروس تمكنوا من اكتشاف عشرات «الواحات المائية» على المريخ.

وقال: «قام علماء الكواكب الروس بوضع خريطة مفصلة إلى أقصى حد لرواسب الصخور الغنية بالمياه على سطح المريخ، وذلك بدمج البيانات التي جمعها مقياس الطيف النيوتروني FREND على متن المسبار «ExoMars-TGO» خلال السنوات الثماني الماضية، أتاح ذلك للعلماء اكتشاف ثلاثين (واحة مائية) دفعة واحدة في مناطق مختلفة من المريخ».

وأضاف العالم، حسب ما أورد موقع «روسيا اليوم»: «لقد سمحت المعلومات التي جمعناها على مدى ثماني سنوات من الملاحظات بتحسين دقة بياناتنا بشكل ملحوظ، والكشف عن تجمعات جديدة للمياه، وكشف الخصائص المميزة في بنية الأجسام المكتشفة سابقاً. فعلى سبيل المثال، أكدنا وجود الماء في وادي مارينيريس، واكتشفنا رواسب معدنية مائية جديدة داخله، ورفعنا الحد الأقصى لمحتوى الماء فيه من 20 % إلى 30 %».

وأشارت النتائج الأولية لمراقبة مقياس الطيف FREND، التي نُشرت في عام 2020، إلى وجود عدة «واحات مائية» على المريخ دفعة واحدة - وهي رواسب ممتدة من الصخور تحتوي على كميات كبيرة من الماء، وقد دفع هذا الاكتشاف العلماء إلى البدء في بحث ودراسة منهجية لـ«واحات الماء» على سطح المريخ.

ومن بين الأماكن التي أثارت فضول العلماء على المريخ فوهة غيل، حيث هبطت مركبة Curiosity في عام 2011، وكذلك منحدرات جبل أبوليناريا، حيث سجل FREND نسبة قياسية عالية من الماء تقترب في بعض المناطق من 100 %، ومع ذلك يستبعد علماء الكواكب وجود جليد مائي نقي هناك، لأن الظروف الفيزيائية السائدة في هذه المنطقة تمنع ذلك، لكنه في الوقت نفسه، لا يستبعدون إمكانية وجود احتياطيات من الجليد المائي على أعماق كبيرة، ما يجعل هذه المنطقة من المريخ مثيرة للاهتمام بشكل خاص لمزيد من الدراسات.