مكتبة محمد بن راشد تنظم برنامجاً ثقافياً متنوعاً خلال أكتوبر

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر أكتوبر الجاري، سلسلة من الفعاليات الثقافية والمعرفية التي تجمع بين الترجمة والمخطوطات الأندلسية والأدب الإماراتي والموسيقى.

وتستهل المكتبة برنامجها بجلسة حول الترجمة السمعية البصرية، بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، تتناول دورها في نقل التجربة الفنية والحفاظ على السياق الثقافي للأعمال.

وتستضيف جلسة بعنوان «المخطوطات الأندلسية: حضورها في عالمنا المعاصر ودلالاتها الحضارية»، تليها أمسية لفرقة كورال العرب.

وتشارك المكتبة للمرة الأولى في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم 2026»، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 19 إلى 21 أكتوبر، لاستعراض خدماتها ومبادراتها الداعمة لأصحاب الهمم وإتاحة المعرفة للجميع.