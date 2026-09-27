بالتعاون مع وزارة الخارجية الإماراتية ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن إطلاق مسابقة تصوير دولية بعنوان «الماء: قصتنا المشتركة»، بمجموع جوائز يبلغ 23 ألف دولار.

وقد دعت هيبا من خلال منصاتها وحساباتها الرسمية، جميع المصورين من أنحاء العالم للمساهمة في هذا الحوار المُوسّع، وذلك من خلال إظهار كيفية تشكيل المياه لعالمنا وحياتنا، وذلك في فترة أقصاها 15 أكتوبر 2026.

هيبا من خلال مشاركتها في هذا الحدث الدولي المهم، تعي تماماً اختلاف التجارب الحياتية للناس والمجتمعات والبيئات فيما يتعلّق بالمياه، وتعتقد أن فن التصوير الفوتوغرافي لديه القدرة على إبراز هذه التجارب وتوثيق التحديات والاحتفاء بالحلول، وربط الحوارات العالمية بقصص إنسانية واقعية.

وحسب موقع الأمم المتحدة فإن المؤتمر يدعم تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والمُتعلّق بالمياه النظيفة والصرف الصحي، داعياً العالم لمضاعفة استثماراته وابتكاراته لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودعم بناء مستقبل مائي آمن للجميع.

المسابقة تتطلّب تقديم قصة فوتوغرافية مُكوَّنة من 5 إلى 10 صور، مع عنوان ووصف للقصة، لتشكيل معالجة بصرية متكاملة للمشاركة، وذلك من خلال خمسة محاور هي: المياه والناس، المياه والمجتمعات، المياه والكوكب، المياه والابتكار، المياه والتحديات. تؤكد هيبا على المصورين الالتزام بشروط ولوائح المسابقة التي يمكن الاطلاع على تفاصيلها على موقع الجائزة الرسمي www.hipa.ae.

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الماء قصة مشتركة.. كُن جزءاً من فكرة الحل!

جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي

www.hipa.ae