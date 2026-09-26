موسم أصيلة الـ47 يفتح خريفه على أفريقيا والعالم العربي والشعر

تعود أصيلة، المدينة البيضاء المطلّة على الأطلسي، لتستقبل ضيوفها في الدورة الخريفية لموسمها الثقافي الدولي السابع والأربعين، التي تنظمها مؤسسة منتدى أصيلة تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، من الجمعة 2 إلى الأحد 18 أكتوبر المقبل، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة) ومجلس جماعة أصيلة، وبمشاركة أكثر من 400 شخصية من المغرب ومختلف أنحاء العالم.

وتواصل المؤسسة بذلك مساراً بدأ قبل أكثر من أربعة عقود، رسّخ الموسم موعداً فكرياً وإبداعياً يجمع المفكرين والسياسيين والإعلاميين والفنانين، ويسهم في تعزيز الإشعاع الثقافي للمملكة المغربية والتعريف بدينامية مشهدها الثقافي.

أسئلة الطاقة والماء ومستقبل العرب

تفتتح الدورة أعمالها يومي 2 و3 أكتوبر بندوة «الرهانات الطاقية والمائية في أفريقيا والمشاريع الاستراتيجية: نحو جغرافية سياسية جديدة»، التي تقارب واحداً من أكثر الملفات حضوراً في مستقبل القارة. وتتبعها يومي 10 و11 أكتوبر ندوة «العالم العربي في أفق 2030: التحديات والتحولات والآفاق»، التي تستشرف المشهد العربي في ضوء التحولات السياسية والاقتصادية المتسارعة.

وفاءً للمبدعين

ويحضر التكريم بوصفه تقليداً راسخاً في برنامج الموسم؛ إذ يُخصَّص يوما 5 و6 أكتوبر لندوة تكريمية بعنوان «طوني مارايني والمشهد التشكيلي المغربي»، فيما تحتفي ندوة «حسونة المصباحي: سفر في التعابير والأمكنة»، يوم 15 أكتوبر، بتجربة الكاتب التونسي. كما تنظم «خيمة الإبداع»، يوم 13 أكتوبر، لقاءً بعنوان «مبارك ربيع: أصالة الكاتب ومدارج الكتابة»، احتفاءً بأحد أعلام السرد المغربي.

الشعراء الجدد وجائزة بلند الحيدري

وللشعر موعده في اللقاء الشعري الرابع، يوم 16 أكتوبر، الذي يتضمن ندوة «الشعراء الجدد في العالم العربي والشعريات المتحولة: من تعدد الأشكال إلى تداخل الوسائط»، وهي ندوة تطرح أسئلة القصيدة في زمن الوسائط الرقمية. ويُختتم هذا المحور في اليوم التالي، 17 أكتوبر، بالدورة الثامنة لجائزة بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب.

توقيعات كتب

ويشهد الموسم حفلات توقيع لعدد من الإصدارات، أبرزها: «زمن العبور الهادئ: حكاية الانتقال الدبلوماسي في موريتانيا» لرئيس الوزراء الموريتاني السابق سيدي محمد ولد بوبكر، السبت 3 أكتوبر.

«حكايات على حافة الماء ـ أصيلة: البيت والأهل والعابرون» للكاتب والصحافي اللبناني إسماعيل حيدر، الأحد 4 أكتوبر.

رواية «أنسجة الفوضى» للكاتب والصحافي المغربي إدريس كسيكس، الثلاثاء 6 أكتوبر.

ألوان على الجدران وفي القاعات

وتحتضن الدورة ورشات في الحفر والصباغة والليتوغرافيا بمشاركة فنانين عرب وأجانب، ويستضيف رواق محمد بن عيسى للفنون الجميلة بمركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية معرضاً للفنانين المغربيين محمد المرابطي ويونس الخراز، فيما يقدم قصر الثقافة معرضاً للصور الفوتوغرافية للراحل محمد بن عيسى، مؤسس الموسم، إلى جانب معرض جماعي لـ«مواهب الموسم». كما تتواصل العروض الموسيقية في «فضاء محمد بن عيسى للثقافة والفنون» بمكتبة الأمير بندر بن سلطان.

ولا يغيب الأطفال عن المشهد، عبر «مشغل مواهب الطفل» و«مشغل التعبير الأدبي وكتابة الطفل»، اللذين يفتحان أمام الناشئة فضاءً للتعلّم والتجريب.

حصيلة ربيع وصيف الموسم

وتأتي الدورة الخريفية تتويجاً لدورتين سابقتين؛ فقد خُصصت الدورة الربيعية (27 مارس – 12 أبريل) للفنون التشكيلية بمشاركة 14 فناناً من المغرب والبحرين وإسبانيا وسوريا وإيطاليا وبريطانيا، وشهدت معرض «تشكيليات فصول أصيلة 25» الذي ضم أعمال 25 فناناً، وخُصص فيه جناح للفنانة المغربية الراحلة نجوى الهيتمي، إضافة إلى ورشات كتابة استفاد منها أكثر من 70 طفلاً.

أما الدورة الصيفية (28 يونيو – 5 يوليو) فأحيت تقليد الجداريات في المدينة العتيقة، القائم منذ عام 1978، بمشاركة 14 فناناً جمعوا بين رواد التجربة الأولى وأجيال لاحقة، ورافقتها ندوة «جداريات أصيلة: نحو هوية بصرية للمدينة»، ومعرض «أصيلة في ظل ألوانها» لـ28 فناناً من أبناء المدينة.

أجندة الدورة الخريفية

2–3 أكتوبر: ندوة الرهانات الطاقية والمائية في أفريقيا

3 أكتوبر: توقيع كتاب سيدي محمد ولد بوبكر

4 أكتوبر: توقيع كتاب إسماعيل حيدر

5–6 أكتوبر: ندوة تكريم طوني مارايني

6 أكتوبر: توقيع رواية إدريس كسيكس

10–11 أكتوبر: ندوة العالم العربي في أفق 2030

13 أكتوبر: خيمة الإبداع – مبارك ربيع

15 أكتوبر: ندوة حسونة المصباحي

16 أكتوبر: اللقاء الشعري الرابع

17 أكتوبر: جائزة بلند الحيدري للشعراء العرب الشباب