مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.. مواهب تصنع المشهد

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت في المركز الثقافي لمدينة كلباء فعاليات الدورة الثالثة عشرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، الذي تنظمه سنوياً دائرة الثقافة، ويعنى باكتشاف وصقل مهارات المواهب المسرحية.

وحضر حفل الافتتاح الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، وعبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة رئيس المهرجان، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بالدائرة مدير المهرجان، وفعاليات ثقافية وفنية من الإمارات والوطن العربي. واستهل الحفل الذي قدمته عائشة الكديد، بتعريف لجنة تحكيم الدورة الجديدة، التي يرأسها الفنان الإماراتي حسن رجب، وتضم في عضويتها، الطاهر عيسى بن العربي (تونس)، ودينا بدر (مصر)، ورانيا الخلايلة (الأردن)، ومحمد الرميشي (المغرب).

وتلا ذلك عرض فيلم تسجيلي قصير أبرز جوانب من المسيرة الإبداعية المتنوعة لـ«شخصية المهرجان»، الفنان ناجي جمعة، وتضمن شهادة له عبّر من خلالها عن الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم الشارقة على الدعم اللامحدود الذي يقدمه للمسرح الإماراتي والمسرح في جميع أنحاء العالم.

وامتدح جمعة تجربة مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تسهم ورشاته الفنية في رفد الساحة الفنية بوجوه جديدة، ويمثل احتفالاً متجدداً بحركة المسرح في المنطقة الشرقية، وضمانة قوية لاستمرارية تطوّر وازدهار المسرح الإماراتي. وكرّم الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي يرافقه عبدالله العويس وأحمد بورحيمة المحتفى بهم.

