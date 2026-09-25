العثور على هيكل عظمي لوحيد القرن السيبيري

اكتشف بحّاثة في مجال الآثار، أخيراً، مجموعة كبيرة من بقايا العمود الفقري وغيرها من الأجزاء لوحيد القرن القديم، الذي يطلق عليه الإلاسموثيريوم. وذلك لأول مرة في غربي سيبيريا في روسيا.

ووفقاً لـ «روسيا اليوم»، نُقل الهيكل العظمي، البالغ بحجم الفيل الهندي، إلى مجموعات متحف جامعة تومسك الحكومية. وأفادت بذلك وكالة «تاس»، نقلاً عن الخدمة الصحافية للجامعة.

وقالت الخدمة الصحافية، إن متحف علم الحفريات في جامعة تومسك الحكومية، الذي يحتفل العام الجاري بذكرى مرور 100 عام على تأسيسه، حصل على معروض فريد حقاً.

وتسلم المتحف هيكلاً عظمياً جزئياً لوحيد القرن القديم المسمى الإلاسموثيريوم السيبيري، وهو حيوان بحجم الفيل الهندي.

وهذه أول مرة في غربي سيبيريا يُعثر فيها، ليس على جزء منفصل، بل على مجموعة كبيرة من بقايا العمود الفقري. وسيُنشر قريباً مقال خاص بنتائج الدراسة في إحدى المجلات العلمية.

وقد تم تسليم المعروض النادر في 22 سبتمبر الجاري، المصادف اليوم العالمي لوحيد القرن.

وبحسب أندريه شبانسكي رئيس قسم علم الحفريات والجيولوجيا التاريخية في كلية الجيولوجيا والجغرافيا بجامعة تومسك الحكومية، اكتشف السكان المحليون بقايا الحيوان في أقصى جنوب غربي سيبيريا، قرب قرية كيريلوفكا بشمالي كازاخستان، حيث رقدت على مساحة نحو 4 أمتار مربعة، عظام أحد حيوانات وحيد القرن السيبيرية، وبينها ضرس ضخم.