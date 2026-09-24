«تناغم تحت سماء واحدة» يحصد جائزة في «إنتركونتيننتال» الأمريكية

حصد العمل الموسيقي «تناغم تحت سماء واحدة»، من تأليف الموسيقار الإماراتي إيهاب درويش، مؤسس ورئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين، جائزة أفضل موسيقى فيوجن ضمن جوائز إنتركونتيننتال للموسيقى - لوس أنجلوس 2026، في إنجاز يعكس حضور الإبداع الموسيقي الإماراتي على الساحة العالمية.

وحظي المشروع بدعم وزارة الثقافة من خلال البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وبإنتاج مشترك مع مهرجان أبوظبي، في حين جمع 75 موسيقياً و16 مغنياً و12 عازفاً منفرداً وثلاث فرق أوركسترا، بمشاركة فنانين يمثلون 17 دولة.

وأُطلق العمل خلال «عام المجتمع 2025»، ليقدم من خلال الموسيقى صورة عن التنوع الثقافي والتعايش الذي يتميز به مجتمع دولة الإمارات، ويعكس قدرة الفنون على تعزيز الحوار والتواصل بين الثقافات.

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، إن التقدير الدولي الذي حققه المشروع يمثل نموذجاً لما يمكن للإبداع الإماراتي تحقيقه عندما تتوافر له البيئة الداعمة، مؤكداً حرص الوزارة على تمكين الفنانين والمبدعين الإماراتيين وتعزيز حضورهم على الساحة الدولية.

من جانبها، قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، إن الفوز يضاف إلى رصيد الإبداع الإماراتي، ويؤكد قدرة مبدعي الدولة على حمل صوت الوطن وقيمه الإنسانية إلى العالم، مشيرة إلى أن العمل يجسد قوة الموسيقى بوصفها لغة عالمية تجمع الثقافات وتبني جسور الحوار والتفاهم.

بدوره، أكد إيهاب درويش أن الإنجاز يتقاسمه مع جميع الموسيقيين والمغنين والعازفين والأوركسترات والشركاء الذين أسهموا في المشروع، مشيراً إلى أن العمل جاء ليقدم صورة موسيقية حية للمجتمع في دولة الإمارات، تجمع جنسيات وثقافات مختلفة بلغة عالمية واحدة هي الموسيقى.

ويعكس هذا التقدير الدولي ثمرة التعاون بين وزارة الثقافة ومهرجان أبوظبي وجمعية الموسيقيين الإماراتيين، ويسهم في تعزيز حضور الإبداع الإماراتي على المنصات الثقافية والفنية الدولية.