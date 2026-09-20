مقابلات برنامج «أمير الشعراء» تنطلق الثلاثاء



أعلنت هيئة أبوظبي للتراث عن انتهاء لجان الفرز والتقييم من تحكيم أكثر من 1600 مشاركة شعرية، وفق معايير فنية دقيقة، تمهيداً لانطلاق مقابلات لجنة تحكيم برنامج «أمير الشعراء» في موسمه الثاني عشر بدءاً من الثلاثاء، والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.

وانضم إلى لجنة التحكيم في الموسم الجديد من المسابقة الدكتور سعد الدين كليب، الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الأدب العربي الحديث، وصدرت له العديد من المؤلفات في النقد وعلم الجمال.

وتستضيف إمارة أبوظبي مئة وخمسين شاعراً من مختلف الدول العربية وغير العربية، نالوا أعلى درجات التقييم بين الشعراء الذين تقدموا للاشتراك في هذا الموسم، وسيقابل هؤلاء الشعراء أعضاء لجنة التحكيم في مسرح شاطئ الراحة إلى جانب الشعراء المقيمين في دولة الإمارات، ويرغبون في خوض المنافسة على لقب إمارة الشعر في الموسم الجديد.

وتعتبر مقابلات اللجنة للشعراء محطة مهمة في مشوار التنافس الشعري في كل موسم، حيث يخضع الشعراء لتقييم دقيق من أعضاء لجنة التحكيم التي تتكون من الدكتور علي بن تميم، والدكتور محمد حجّو، والدكتور سعد الدين كليب.

وسيتم بعد انتهاء المقابلات اختيار 40 شاعراً وشاعرة للانتقال إلى المرحلة التالية من الاختبارات النقدية في الشعر، وذلك قبل اختيار القائمة النهائية التي تضم 20 شاعراً وشاعرة يتأهلون إلى الحلقات المباشرة، التي سيتنافسون فيها على لقب «أمير الشعراء»، ونيل بردة الشعر وخاتم الإمارة، إضافة إلى جائزة مالية قدرها مليون درهم.