مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة تدشن سلسلة «كتاب في دقائق» بحلة جديدة



في ختام مشاركتها في الدورة الخامسة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، الذي أقيم خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر، أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، على منصتها في المعرض، سلسلة «كتاب في دقائق» بحلتها الجديدة. وتقدم السلسلة خلاصات مركزة لأبرز أفكار الكتب ورؤاها بأسلوب مُثرٍ وموجز، بما يتيح للقارئ الوصول إلى معرفة مكثفة في وقت قصير.

وفي كلمة له خلال الحفل، قال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: «تسهم مبادرة «كتاب في دقائق» في استثمار وقت القارئ، وتساعده على تكوين معرفة واسعة بمضامين الكتب وأفكارها، بدلاً من أن يقتصر اطلاعه طوال حياته على عدد محدود منها. ولا ينحصر هدف المبادرة على تقديم الملخصات فحسب، بل يمتد إلى تشجيع الناس على القراءة؛ فمن يطلع على قدر يسير من محتوى الكتاب ويتعرف إلى فكرته قد يدفعه ذلك إلى العودة إليه وقراءته كاملاً».

وأشار إلى أن الحلة الجديدة تأتي امتداداً لمسيرة المبادرة منذ إطلاقها عام 2013، واتساقاً مع أهداف عام الأسرة 2026؛ إذ أصبحت السلسلة تصدر في خمسة أعداد بدلاً من ثلاثة كما في السابق، وبحجم أصغر، مع إضافة سلسلتين جديدتين تتناولان الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، إلى جانب موضوعات الإدارة والقيادة والأسرة وتطوير الذات.

وتُعد «كتاب في دقائق» إحدى المبادرات المعرفية التي أطلقتها المؤسسة لتقديم خلاصات مركزة باللغة العربية لكتب عالمية مختارة، بما يمكّن القراء من التعرف إلى أفكارها الرئيسة، واختيار ما يرغبون في التوسع في قراءته. وتتيح المؤسسة إصدارات السلسلة عبر موقعها الإلكتروني و«مركز المعرفة الرقمي» التابع للمؤسسة، بما يسهل الوصول إليها والاستفادة منها.

ويأتي تطوير السلسلة ضمن منظومة مبادرات المؤسسة المعنية بتعزيز القراءة ونشر المعرفة، ومنها «استراحة معرفة»، التي تنظم لقاءات وجلسات تفاعلية لمناقشة الكتب وتبادل الأفكار، و«عائلتي تقرأ»، التي تسهم في ترسيخ عادة القراءة داخل الأسرة.

وشمل برنامج مشاركة المؤسسة في المعرض جلسات حوارية وورش عمل وأنشطة تفاعلية، إلى جانب استعراض مستجدات عدد من مبادراتها وبرامجها المعرفية، بما قدم صورة أشمل عن نطاق عمل المؤسسة وتنوع مشروعاتها.